vor 33 Min.

Rentner wird in Rieblingen von Unbekanntem bestohlen

Ein Unbekannter, der mit einem Auto mit Berliner Kennzeichen unterwegs war, hat in Rieblingen einen Rentner geprellt.

Ein bisher unbekannter Autofahrer, vermutlich aus dem Berliner Raum, hat im Wertinger Stadtteil Rieblingen einen Rentner geprellt.

Von Berthold Veh

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend einen Rentner in Rieblingen übers Ohr gehauen. Der 79-jährige Senior aus einem Wertinger Stadtteil war gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 33 von Rieblingen in Richtung Asbach unterwegs gewesen, als er kurz nach der Unterführung unter der Staatsstraße 2033 vom Fahrer eines Autos mit Berliner Kennzeichen (B-) angehalten wurde.

Der Dieb fragte nach Wechselgeld

Der Unbekannte fragte den Rentner, ob er einen Euro für ein Telefonat wechseln könnte. Dies verneinte der 79-Jährige, weil er kein Kleingeld dabei hatte. Der Fremde klopfte dem Mann nach Angaben der Polizei anschließend auf die Schulter und sagte ihm, er könne weiterfahren.

150 Euro Bargeld fehlten schließlich

Erst in Asbach stellte der verdutzte Senior schließlich fest, dass ihm 150 Euro Bargeld fehlten, die er in seiner Brusttasche aufbewahrt hatte.

Hinweise: Die Polizeistation Wertingen hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet unter Telefon 08272/99510 um Hinweise. Etwa, ob das Auto nochmals beobachtet wurde oder ob es konkretere Hinweise auf den Unbekannten und das Berliner Kennzeichen gibt.

Lesen Sie auch:

Ausbruchsversuch: Hund bleibt in Sonderheim mit Kopf stecken

Neue Denzel-Kapelle ist jetzt schon ein Magnet

Fallen unsere Weihnachtsmärkte im Corona-Jahr aus?

Der VdK trauert um Hans Bürkner

Themen folgen