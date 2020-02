vor 53 Min.

Republikaner fühlen sich diffamiert

Mayer: Auch Wertinger CSU müsste beobachtet werden

„ Die Linke hat das Land unterjocht“, so der Focus-Gründer Helmut Markwort. Mit diesem Zitat kommentiert die Kreistagsliste „Die Republikaner“ die jüngsten Ereignisse. Nach dem „Putsch“ gegen die Demokratie in Thüringen, wo eine falsche Wahl „bereinigt“ worden sei, „versuchen nun auch die Grünen im Landkreis Dillingen, mit entsprechenden Methoden die Demokratie zu regulieren“, heißt es in der Pressemitteilung der REP. Und statt Probleme zu lösen, gehe die CSU-Regierung kurz vor der Kommunalwahl in üblicher Manier dazu über, den politischen Mitbewerber zu diffamieren. „Wenn der Verfassungsschutz wirklich so unabhängig wäre, dann müsste auch der CSU-Ortsverband Wertingen beobachtet werden“, schreibt Spitzenkandidat Hubert Mayer. Denn Ortsvorsitzender Hans Moraw habe sein demokratisches Grundrecht auf Meinungsbildung mit einem Besuch bei den Republikanern wahrgenommen, deren Spitzenkandidat vom Bayerischen Landesamt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Mayer bedauert, dass die Republikaner im Unteren Zusamtal schon eine Veranstaltung absagen mussten. „Engagierte“ Bürger hätten Druck auf den Wirt ausgeübt. An demokratische Spielregeln würden sich nur noch die beiden konservativen Listen in der Region halten. Mayer sagt: „Es ist doch ein Witz, wenn mir extreme Ansichten vorgeworfen werden. Bei den Flutpolderveranstaltungen durfte jede Partei sprechen, von grün bis schwarz. Wir grenzen niemanden aus.“ Im Gegensatz zur CSU habe die Bürgerinitiative für Wertingen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, einen gut integrierten Wertinger mit türkischen Wurzeln auf Platz zwei gewählt. „Für uns zählen der Integrationswille und die Leistungen des Migranten. Wir brauchen keinen Quoten-Ausländer, wie andere Parteien. (pm)

Themen folgen