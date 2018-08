20.08.2018

Rettet die Bienen!

Der ÖDP-Kreisverband Donau-Ries/Dillingen sucht lokale Unterstützer

Auch in Bayern gehen viele Tier- und Pflanzenarten massiv in ihrem Bestand zurück oder sterben sogar aus. Besonders betroffen sind Insekten, die um circa 75 Prozent zurückgegangen sind. Jeder, der mit dem Auto unterwegs ist, erlebt diesen Bestandsrückgang: Während früher die Windschutzscheibe mit toten Insekten bedeckt war, kann man heute wochenlang fahren, ohne die Scheibe zu putzen. Die wichtigsten Ursachen für den starken Rückgang in Pflanzen- und Tierwelt sind die intensive Landwirtschaft – vor allem die häufige und immer früher durchgeführte Mahd von Wiesen, der Einsatz von Pestiziden, Überdüngung, das Umbrechen von Wiesen in Ackerfläche und das Entfernen von wichtigen Lebensräumen wie Hecken, Alleen und die Dränage von kleinen Feuchtgebieten, das schreibt die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Kreisverband Donau-Ries/Dillingen in einer Pressemitteilung. Mehr noch: Die Partei initiiert das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“. Es soll sich für die Erhaltung der Lebensgrundlage von allen Bestäubern, Vögeln, Schmetterlingen und frei lebenden Tieren einsetzen. Kreisvorsitzender Johannes Thum sagt: „Das Volksbegehren soll eine gesetzliche Neuregelung erwirken, die das Artensterben endlich stoppt. Das Bayerische Naturschutzgesetz wird dafür in wesentlichen Teilen geändert. Damit soll aber auch gleichzeitig die bäuerliche Landwirtschaft gestärkt werden. Tausende kleine Bauernhöfe mussten bereits dichtmachen oder stehen vor dem Aus.

Sie brauchen faire Preise für eine naturverträgliche Erzeugung guter Lebensmittel. Der Irrweg der exportorientierten, chemisierten und übermechanisierten Landwirtschaft muss beendet werden.“ Bayernweit setzten sich bereits 85 Parteien, Verbände, Organisationen, NGOs, Vereine und Unternehmen gemeinsam für ein Gelingen des Volksbegehrens ein. Nicht nachvollziehbar sei für den ÖDP-Kreisvorsitzenden, dass der Bund Naturschutz Bayern nicht mitmacht, hofft jedoch auf die Mithilfe von Kreis- und Ortgruppen bei diesem wichtigen Volksbegehren. Für die Gründung eines lokalen Aktionsbündnisses zur Unterstützung des Volksbegehrens werden noch interessierte Organisationen, Parteien, Vereine, Gruppen und Personen gesucht, damit das Volksbegehren erfolgreich wird. Zunächst sind für den ersten Schritt 25000 Unterschriften notwendig auf dem Weg zu einem Volksentscheid in Bayern.

Interessierte für die Gründung eines lokalen Bündnisses können sich unter E-Mail: info@oedp-Donau-Ries-Dillingen.de melden. (pm) Fotos: Thies

sind auf https://volksbegehren-artenvielfalt.de zu finden, hier können auch Unterschriftslisten angefordert werden.

