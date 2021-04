Rettungshubschraubereinsatz in Gundelfingen nach Unfall mit einem E-Scooter

Für Aufsehen sorgte am Mittwoch ein Unfall in der Gundelfinger Basteistraße. Dort war ein Mann mit seinem E-Scooter gegen einen Wagen geprallt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend um 20 Uhr. Zuerst war ein 34-Jähriger mit einem E-Scooter aus einem Grundstück auf die Basteistraße gefahren. Dabei blieb er an einem Wagen hängen, in dem eine 69-Jährige in entgegengesetzte Richtung fuhr. Der Mann prallte gegen das Auto und fiel auf die Straße.

Auch ein Rettungshubschrauber landete in Gundelfingen

Da die Schwere der Verletzungen nicht abgeschätzt werden konnte, wurde zur Sicherheit ein Rettungshubschrauber hinzugerufen. Vor Ort stellte sich dann schnell heraus, dass der 34-Jährige leichte Verletzungen erlitten hatte und wurde ins Dillinger Krankenhaus gebracht.

Die Dillinger Polizei ermittelt gegen das Gundelfinger Unfallopfer

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war und somit nicht auf öffentlichen Verkehrsgrund benutzt hätte werden dürfen. Diesbezüglich werden nun Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetzes aufgenommen. (pol)

