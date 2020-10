12:30 Uhr

Rewe-Markt in Dillingen: Griener geht, Vinzenz Murr kommt

Plus Im Rewe-Markt Sarina Steinicke auf dem Dillinger Bahnhofsgelände gibt es einen Wechsel an der Metzgerei-Theke. Das sind die Gründe.

Von Vanessa Polednia

In der Rewe Filiale in der Großen Allee in Dillingen, unweit des Bahnhofs, tut sich etwas. „Die Arbeiten sind schon im Gange“, sagt Inhaberin Sarina Steinicke. Wo zuvor Wurst- und Fleischwaren der Lauinger Metzgerei Griener angeboten wurden, wird gerade umgebaut.

Metzgerei Vinzenz Murr: Zweiter Standort in Dillingen

Ein weiterer Standort der Metzgerei Vinzenz Murr soll dort nun entstehen. Dabei handelt es sich um die zweite Dillinger Filiale der Münchner Traditionsmetzgerei. Der neue Standort soll am 14. Oktober in Betrieb gehen, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Unternehmen. Der bereits bestehende Vinzenz-Murr-Theke im Kaufland in Dillingen soll deshalb jedoch nicht geschlossen werden.

Metzgerei Griener bleibt Kunden in Lauingen und Gundelfingen erhalten

Leonhard Griener, Inhaber des gleichnamigen Familienbetriebs aus Lauingen, nennt für die Schließung wirtschaftliche Gründe. Außerdem habe man in Dillingen Personalprobleme gehabt. Die Metzgerei Griener hat neben ihrem Hauptgeschäft in der Lauinger Brüderstraße, zwei Theken in den Rewe-Filialen in Lauingen und Gundelfingen. Diese Standorte der Metzgerei sollen erhalten bleiben.

