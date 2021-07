Von Erdbeerkuchen bis Himbeertorte - feine Rezepte aus Wertingen und Höchstädt

Bevor das neue Zuckerguss-Magazin erscheint, haben wir uns leckere Rezepte aus Wertingen und Höchstädt schicken lassen. Darunter sind Kuchen, Konfitüre, ein Sommerdrink, pfiffige Konfitüre, tolle Torten und ein exotisches Tiramisu.

Jetzt ist die Zeit von feinen Früchten und Beeren, ob vom eigenen Garten oder vom Supermarkt. Erdbeeren gibt es auch auf diversen Feldern zum Selbstpflücken, bald folgen Himbeeren. Gut, bis zu den Orangen ist es noch ganz schön lange hin, aber wir konnten uns bei diesen vielen Rezepten einfach gegen keines entscheiden.

Das Rezept für eine leckere Orangensahnentorte haben wir von Margit Storr von der Höchstädter Berufsschule bekommen. Foto: Storr

Wer konnte denn auch ahnen, dass sich etwa Margit Storr, Fachbetreuung Ernährung und Versorgung an der Höchstädter Berufsschule so viel Mühe gibt?

Feine Rezepte aus Höchstädt und Wertingen 1 / 8 Zurück Vorwärts Zubereitung eines Erdbeer-Crumble-Kuchens Streusel und Boden: 125 g Butter, 250 g Mehl, etwas Zimt, 120 g Zucker, 1 Vanillezucker. Für die Streusel die warme Butter mit Mehl, Zimt, Zucker und Vanillezucker in einer Rührschüssel mit dem Handrührgerät (Schneebesen) kurz verrühren bis Streusel entstehen, zur Seite stellen. Rührteig: 120 g weiche Butter, 90 g Zucker, etwas Zitronenschale, 50 g Mandeln, gemahlen, 60 g Pistazien, gehackt, 3 Eier, 80 g Mehl, 1 Msp. Backpulver. Alle Zutaten in eine zweite Rührschüssel wiegen und gut verrühren. Erdbeerfüllung: 500 g Erdbeeren, 120 g Zucker, 60 g Stärkemehl, n.Be. Puderzucker. Die Erdbeeren putzen und pürieren. Mit Zucker und Stärkemehl in einen Topf geben und unter ständigem Rühren kurz aufkochen lassen.

Eine Springform 24 oder 26 cm Durchmesser gut fetten und mehlen. Den Backofen auf 175°C Umluft vorheizen. Gut die Hälfte der Streuselmasse in die Springform geben und etwas andrücken. Den Rührteig darauf geben, gleichmäßig verteilen und am Rand einen 1 bis 2 cm hohen Wulst hoch streichen.In der Mitte der Form soll eine Mulde für die Erdbeerfüllung entstehen. Die Erdbeermasse auf den Rührteig geben und zum Schluss mit den restlichen Streuseln/Crumble bedecken. Backen: bei 175°C Umluft ca. 45-50 min. Erkaltet mit etwas Puderzucker besieben. Dieser Kuchen schmeckt lecker, ist sehr schnell hergestellt und es können auch die etwas weniger schönen Erdbeeren noch gut verwertet werden. Tipp: Die Mandeln und Pistazien können auch durch Haselnüsse ersetzt werden.

Orangen-Sahne-Torte Biskuit: Aus 5 Eiern, 125 g Zucker, etwas Zitronensaft, 125 g Mehl und etwas Backpulver den Biskuitteig herstellen, in einer 26er Springform backen, auskühlen lassen – am besten bereits am Vortag backen. Füllung: 6 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen und quellen lassen. 3 Orangen auspressen und den Saft mit etwas Zitronensaft, 75 g Zucker, 30 g Butter und einem Ei unter Rühren erhitzen und die Gelatine darin auflösen. Die Masse etwas abkühlen lassen. 2 bis 3 EL Orangenlikör zugeben. 3 /4 l Sahne steif schlagen und die Orangenmasse lauwarm unter die Sahne heben. Weiterverarbeitung: Tortenboden 1 x durchschneiden, den ersten Boden mit Tortenring umspannen, die Hälfte der Orangensahnemasse darauf geben, zweiten Boden auflegen, restliche Orangensahnemasse darauf verteilen. Verfeinerung: Die Tortenböden nach Belieben vorsichtig mit Orangenlikör beträufeln. Zum Schluss die Torte im Kühlschrank erkalten lassen und mit Sahne und Orangenscheiben verzieren.



Prosecco-Fruchttorte Vorbereitungsarbeiten: Springform (26 cm) ausfetten und dann leicht mit Mehl bestäuben. Backofen auf 175 °C Umluft vorheizen. 2 Eiweiß anschlagen, dann 40 g Zucker und 1 Prise Salz einrieseln lassen und die Masse steifschlagen. 2 Eigelb unterrühren. 40 g Mehl, 10 g Stärke und 1 TL Backpulver vermischen und vorsichtig unter die Schaummasse heben. Die Masse dann in die vorbereitete Springform füllen und im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Umluft ca. 20 Minuten backen. Dann auskühlen lassen, aus der Form lösen, auf Tortenplatte legen und Formrand/Backrahmen darum schließen. 8 Blatt Gelatine einweichen. 1 große Dose Pfirsiche (425 ml) abtropfen lassen und pürieren. Die Pfirsichmasse mit 75 g Zucker, 2 EL Zitronensaft, 250 g Mascarpone und 200 ml Prosecco verrühren. Die Gelatine auflösen und unter die Creme rühren. Leicht ansteifen lassen. 125 ml Sahne steif schlagen und unter die Creme heben. 1/3 der Creme auf den Boden geben und zum Ansteifen in den Kühlschrank stellen. Die restliche Creme bei Zimmertemperatur stehen lassen. 1 Glas Sauerkirschen abtropfen lassen und den Saft auffangen (500 ml). 1 Packung Rote Grütze (Himbeergeschmack) mit Zucker und 6 EL Saft verrühren. Restlichen Saft aufkochen, die Grütze einrühren. 1 Minute köcheln lassen, die Kirschen zugeben und gut unterrühren. Dann abkühlen lassen. Die Grütze auf der angesteiften Creme verteilen, die restliche Pfirsichcreme darauf verteilen und die Torte mindestens 2 Stunden kühl stellen. Fertigstellung: ca 80 g Mandelblättchen rösten, die Früchte einer kl. Dose Pfirsiche in Spalten schneiden, 125 ml Sahne steif schlagen. Den Tortenrand dann mit Mandeln be–streuen und die Torte mit Sahne, Pfirsichen und Mandeln verzieren.



Himbeer-Joghurt-Torte Biskuitteig: Mit 3 Eier, 75 g Zucker, 1 Packung Orangenzucker, etwas Zitronensaft und 75 g Mehl den Teig zubereiten und in eine Springform (28 cm) einfüllen. Bei 180 °C ca. 25 Minuten backen und dann auskühlen lassen. Joghurtcreme: 6 Blatt Gelatine: Gelatine einweichen. 300 g Joghurt (3,5 % Fett), 3 EL Zitronensaft, 1-2 EL Zucker, Vanillearoma verrühren, Gelatine auflösen und unter die Joghurtmasse ziehen, kühl stellen, bis Rand leicht zu steifen beginnt. 400 g Sahne steif schlagen und unter die leicht angesteifte Joghurtmasse ziehen. Weiterverarbeitung: Biskuitteig in zwei Teile schneiden, Biskuitteig auf eine Platte legen, mit Tortenring umschließen, Joghurtmasse einfüllen, leicht ansteifen lassen, Biskuitdeckel vorsichtig auf die Masse legen, Deckel mit Sahnesteif bestäuben, etwa 500 g Himbeeren (TK oder frisch) auflegen, 2 Packungen roten Tortenguss laut Packungsanweisung herstellen und über die Himbeeren geben. Dann die Torte zum Festwerden in den Kühlschrank stellen. Zum Schluss den Tortenring abnehmen und den Rand eventuell mit Sahne bestreichen und mit Mandelblättchen verzieren.



Erfrischender Sommerdrink Für eine Ein-Liter-Karaffe 900 ml kaltes Wasser, 100 ml Bitter Lemon, drei bis vier Blätter Pfefferminze, zwei Blätter Salbei, drei bis vier Blätter Zitronenmelisse und zwei bis drei Scheiben Zitrone in einen Krug füllen und einige Zeit in den Kühlschrank stellen.







Pinacolada-Tiramisu 6 Eigelb schaumig schlagen, 80 g Zucker zugeben und eine Schaummasse herstellen. 500 g Mascarpone zugeben und 12 EL Pinacolada oder 10 EL Badita de Coco und 8 EL weißen Rum dazugeben und abschmecken. 100 ml Ananassaft und 3 EL Pinacolada mischen. Eine Form mit 300 g Löffelbiskuit auslegen und mit der Ananas-Pinacolada-Mischung tränken. Für die Weiterverarbeitung sind eine Dose Ananas, Kokosflocken und nach Belieben ganze abgezogene Mandeln nötig. Nun die Masse abwechselnd einschichten: auf den Löffelbiskuit Ananas und Mandeln, dann die Creme, dann die Kokosflocken und wieder Löffelbiskuit. Letzteren immer wieder tränken. Zum Schluss kommen Kokosflocken obendrauf. Das Tiramisu sollte mindestens sechs Stunden kalt gestellt werden.

Orangen-Aprikosen-Konfitüre Orangen heiß waschen und gut abreiben, dann 50 Gramm Orangenschalenzesten abziehen und zum Gelierzucker geben. 600 Gramm Blutorangen schälen, filettieren und zerkleinern, 300 Gramm Trockenaprikosen zerkleinern, 250 Milliliter Zitronensaft zugeben und 35 Gramm Ingwer sehr gut zerkleinern. 500 Gramm Gelierzucker 2 : 1 unterrühren, kurz stehen lassen. Dann zum Kochen bringen und etwa vier Minuten sprudelnd kochen lassen. Gelierprobe machen (Teller vorher in TKK stellen). Masse in Twist-off Gläser füllen und gut verschließen. Etwa fünf Minuten auf den Kopf stellen, umdrehen und vollständig abkühlen lassen.



1 kg Brombeeren, 2 TL Lavendelblüten und den Saft von 2 Zitronen in einen großen Topf geben und pürieren. Dann 500 g Gelierzucker 2 : 1 unterrühren und mindestens 30 Minuten abgedeckt ziehen lassen. Zum Schluss unter Rühren zum Kochen bringen und etwa fünf Minuten sprudelnd unter ständigem Rühren kochen lassen. Gelierprobe machen, eventuell den Schaum abschöpfen und kochend heiß in sterile Twist-Off-Gläser füllen und verschließen. Die Gläser fünf Minuten auf den Kopf stellen, dann umdrehen und vollständig abkühlen lassen.



Alle Rezepte bis auf den Erdbeer-Crumble hat sie uns eingeschickt. Weil wir um ein paar sommerliche Rezepte gebeten hatten. Und schwupps, trudelten sie ein: Vom Sommerdrink über Konfitüre bis zur anspruchsvollen Torte ist alles dabei. Was macht man da bloß zuerst? Was lacht einen am meisten an? Gar nicht so einfach oder?

Feines Erdbeer-Crumble-Rezept aus Wertingen

Der Erdbeer-Crumble ganz oben auf der Seite stammt von Monika Weber vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in Wertingen. Sie hat auf unsere Bitte hin direkt angefangen zu backen und uns das tolle Foto vom Ergebnis geschickt. Da will man doch direkt mit am Tisch sitzen und es sich schmecken lassen.

Hier gibt es das neue Zuckerguss-Magazin

Es lohnt sich, gleich die Rezepte auszuprobieren – denn Nachschub kommt bald: Am 13. Juli erscheint das neue Zuckerguss-Magazin. Die Spezialausgabe Nummer 6 enthält auf 82 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser. Limoncello Gugelhupf, Pastel de Nata und Nopou Peulh – diesmal dreht sich alles um eine kulinarische Reise um die Welt.

Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung (die Buchhandlungen Gerblinger in Wertingen und Gundelfingen, Schreibwaren Roch in Höchstädt und Roch-Druck in Dillingen) sowie im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline, Telefon 0821/ 777-4444. Im Internet: shop.augsburger-allgemeine.de/zuckerguss/