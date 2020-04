vor 16 Min.

Richtig hecheln: Geburtsvorbereitung übers Internet

Katharina Prusa aus Biberbach bietet aufgrund der Corona-Pandemie Fitnesskurse für Schwangere und neue Mütter per Mausklick an.

Schwanger und kein persönlicher Kontakt zur Hebamme: Wie die Situation bei uns im Landkreis Dillingen ist und was werdende Eltern zuhause tun können

Von Vanessa Polednia

Im Internet werden Onlinekurse für die Schwangerschaft, Geburt und Zeit danach angeboten. Versicherungen, wie die Barmer Bayern, bieten den werdenden Müttern unter ihren Kundinnen mit externen Anbietern Geburtsvorbereitungskurse, in denen zum Beispiel Atem- und Entspannungstechniken gezeigt werden.

Mamis werden nicht im Stich gelassen

Im Raum Dillingen werden von Hebammen noch keine virtuellen Vorbereitungskurse angeboten, sagt Isabel Heigl, Sprecherin der Hebammen im Landkreis. Momentan seien die Hebammen vor allem im Krankenhaus beschäftigt. Heigl, Hebamme in Wertingen, kann sich aber gut vorstellen, dass solche Kurse bei einem länger bestehenden Versammlungsverbot notwendig werden können. „Wir lassen uns dann etwas einfallen und lassen unsere werdende Mamas nicht im Stich“, sagt Heigl. Und bei der Entbindung im Kreißsaal braucht es natürlich den persönlichen Kontakt. Zunächst ist laut Heigl ein Informationsabend für werdende Eltern geplant. Dass dieser in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig ist, zeigen die Sorgen und Nöte der baldigen Eltern. „Die haben ganze viele Ängste. Zum Beispiel, ob die Väter weiterhin in den Kreißsaal dürfen oder nicht“, schildert die Hebamme und betont, dass die Partner im Landkreis Dillingen weiterhin die Geburt ihres Kindes erleben dürfen.

Papis müssen nach der Entbindung heim

Doch „ein bis zwei Stunden“ nach der Geburt muss der Partner tatsächlich die Station verlassen und warten, bis Mutter und Kind nach Hause dürfen. Besuch ist in den normalerweise drei Tagen im Krankenhaus somit tabu. Auf der Entbindungsstation werden die werdenden Eltern zusätzlich befragt, ob sie sich krank fühlen oder Kontakt mit Risikogruppen hatten. Sollte das der Fall sein, gebe es einen extra Kreißsaal und zusätzliche Hygienemaßnahmen, sagt Heigl. Bei der Entbindung selbst bleibe „alles beim Alten“.

Wie sieht es mit Hausbesuchen?

Und sie sieht auch einen positiven Aspekt in der Situation. Ihre Erfahrung zeigt, dass die frischgebackenen Mütter die erste Zeit zu zweit, fernab vom Besuchertrubel, genießen. Nach der Entbindung kommt die Nachsorge. Und auch hier ist es weiterhin möglich, die Hebammen in der Praxis zu besuchen, Hausbesuche sind aufgrund der Lage jedoch nicht möglich. Nachdem das Wochenbett gut überstanden ist und der Gynäkologe das Okay gegeben hat, sind Übungen unter anderem zur Stärkung des Beckenbodens, sogenanntes Rückbildungstraining, von Bedeutung.

Katharina Prusa aus Biberbach ist zertifizierte Beckenbodentrainerin und bietet aufgrund der Pandemie nun vermehrt Onlinekurse für Schwangere und Mütter an. „Die Onlinekurse werden dankbar angenommen. Aber ich finde es natürlich schöner und besser, die Frauen persönlich zu treffen“, sagt Prusa, die normalerweise unter anderem im Dillinger Hebammenhaus Rückbildungskurse anbietet. Die Kontrolle der Übungen sei wichtig und nun schwerer durchzuführen. Doch Prusa weiß sich zu helfen: „Die Kurse sind immer live per Webcam. Ich kann anleiten und korrigieren, die Teilnehmerinnen können mir Fragen stellen und Rückmeldung geben.“ Kinder sind zudem bei allen Kursen herzlich willkommen, betont die Trainerin, die selbst Mutter einer Tochter ist.

Online-Kurse für die Rückbildung

Einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs braucht Franziska Deil nicht mehr. Die Wertingerin ist hochschwanger. Der Geburtstermin für ihr erstes Kind, ein Mädchen, ist der kommende Mittwoch. Einen Rückbildungskurs am heimischen Computer kann sie sich weniger vorstellen. „Da möchte ich lieber vor Ort sein und die Übungen genau gezeigt bekommen“, erklärt Deil. Das erste eigene Kind und Corona-Pandemie: Die 29-Jährige bleibt trotz ihrer zweifach außergewöhnlichen Situation gelassen und nimmt es, wie es kommt. Ihr Leben habe sich im vergangenen Monat kaum verändert. Traurig seien vor allem die Großeltern, die mit ihrem Enkelkind vorerst nur Kontakt per Videotelefonie aufnehmen werden können. Und so hofft auch Franziska Deil auf eine Besserung der Situation.

Die nächsten Beckenboden- und Schwangerschaftsvorbereitungskurse bei Katharina Prusa starten am 27. bzw. 29. April. Mehr Information unter www.buggyfit.de/biberbach.html

