00:32 Uhr

Riskant überholt: vier Verletzte

39-Jährige verursacht bei Lutzingen Unfall

Weil eine 39-jährige Frau am vergangenen Donnerstag zu riskant überholt hat, ist es zu einem Unfall mit vier verletzten Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin gegen 15 Uhr auf der Staatsstraße 2212 von Höchstädt kommend in Richtung Nördlingen unterwegs. Höhe Eichbergerhof überholte sie einen vor ihr fahrenden Sattelzug und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw-Fahrer. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 21-jährige Fahrer dieses Autos noch nach rechts aus. Der Pkw der 39-Jährigen stieß zunächst gegen die hintere linke Seite des entgegenkommenden Pkw und dann noch gegen den Auflieger des Sattelzuges. Die Unfallverursacherin und ihre 38-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Nördlingen.

Ebenfalls leicht verletzt wurden der 21-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw und dessen 28-jähriger Beifahrer. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und mussten nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von mehr als 40000 Euro. Zu Rettungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen waren die Feuerwehren aus Lutzingen, Unterliezheim und Höchstädt mit rund 20 Mann vor Ort, steht es im Polizeibericht. (pol)

