vor 48 Min.

Rita Görke verlässt die Dillinger Mittelschule

Das Steckenpferd der beliebten Lehrerin war das Schultheater. Auf was sie sich nun freut.

Nach ihrer Grundschulzeit in Frauenstetten besuchte Rita Görke die Wertinger Realschule. 1971 begann sie die Ausbildung zur Förderlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Augsburg. Ihren ersten schulischen Einsatz hatte sie 1975 bis 1980 an der Hauptschule im Bärenkeller. Von 1980 bis zum Jahr 2000 war sie in Pfaffenhofen eingesetzt, um dann nach Dillingen an die damalige Hauptschule zu wechseln, wo sie in den zurückliegenden 20 Jahren ihren Dienst versah.

Kunst und Ethik

Görke war neben ihrer Tätigkeit als Förderlehrerin für Verwaltungsaufgaben, die Betreuung der Lehrmittel und vor allem auch für kreative, künstlerische Bereiche zuständig. So begleitete sie viele Schülerinnen und Schüler im Fach Kunst und Ethik. Ihr Steckenpferd war allerdings eindeutig die Arbeitsgemeinschaft Schultheater. Hierbei trug sie mit zahlreichen Aufführungen zum Gelingen von schulischen Festen und Feiern bei. Ihr pädagogischer Takt und der wohlwollende, fürsorgliche Umgang mit den ihr anvertrauten Schülern kennzeichneten ihr pädagogisches Wirken.

Online Abschied genommen

Mit vier Enkelkindern wird es ihr nach 46 Jahren im Schuldienst bestimmt nicht langweilig werden. Außerdem träumt sie schon lange von einer längeren Fernreise nach Thailand. Das Kollegium und die Schulleitung verabschiedeten sie in einer Videokonferenz, dankten für ihr Engagement und wünschten für die Zukunft alles Gute. (pm)

