Roba ist ein bayerisches Talent

Die 17-jährige Schülerin, die seit zwei 2014 in Dillingen lebt, bekommt ein besonderes Stipendium.

Von Filippa Mörz

Roba Alrahhal hat es geschafft: Im Rahmen eines Festakts bekam sie ein Stipendium für besonders begabte Schüler. Die 17-Jährige besucht die Wertinger Montessori-Fachoberschule – und weiß auch schon genau, was sie mit der Förderung machen möchte.

Roba Alrahhal ist dankbar, dass es ein solches Projekt gibt. „Mit diesem Stipendium wird mir Einiges ermöglicht, was ich vorher nicht hätte machen können“, sagt die 17-jährige. Die Schülerin lebt mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern seit November 2014 in Dillingen. Ursprünglich kommt die Familie aus Hamas in Syrien. Seit zwei Jahren besucht Roba nun schon die Montessori-Fachoberschule in Wertingen. Anfangs habe sie sich in Deutschland etwas schwer getan, da sie die Sprache nicht sprechen und somit nicht dem Unterricht folgen konnte, sagt sie. Doch innerhalb eines Jahres habe sie so gut Deutsch gelernt, dass sie keine Probleme mehr hatte, alles zu verstehen und sich auszudrücken, erzählt Roba.

Mit ihren Sprachkenntnissen wuchs auch wieder die Freude am Lernen und ihre Noten wurden immer besser. Besonders viel Talent hat Roba für das Erlernen von Sprachen. Am besten gefällt ihr Spanisch, das habe sie erst in diesem Schuljahr begonnen.

Da ihre Noten dafür sprachen, wollte Roba die Chance nutzen und sich wie ihr vier Jahre älterer Bruder Ashras, der vergangenes Jahr von der Jury ausgewählt wurde, für das Stipendium bewerben. Und auch sie wurde als Stipendiatin bestimmt. Wie sie einen Teil des Geldes nutzen will, weiß die Schülerin schon: „Ich würde gerne Klavierspielen lernen.“ Der Unterricht in einer Musikschule sei eine Option, die sich ihre sechsköpfige Familie ohne die finanzielle Unterstützung durch das Stipendium nicht leisten könne, sagt Roba. Das restliche Geld möchte sie sparen und später für Wörterbücher oder Nachhilfestunden ausgeben. Diese brauche sie zwar bei ihrem jetzigen Notenstand nicht, doch zusätzliche Kurse zur Vorbereitung aufs Abitur seien eine sinnvolle Investition, findet die Elftklässlerin.

Das Stipendium hatte Roba im Rahmen eines Festakts von Kultusstaatssekretärin Carolina Trautner und Dr. Dagmar Wolf von der Robert-Bosch-Stiftung in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche bekommen. Sie erhielt eine Urkunde und wurde somit in das Programm „Talent im Land – Bayern“ (TiL) aufgenommen.

Das ist ein Projekt des Bayrischen Kultusministeriums und der Robert-Bosch-Stiftung, das die Stipendiaten auf ihrem Weg zum Abitur oder der Fachhochschulreife finanziell unterstützt. Denn laut Bayrischem Kultusministerium sei es Ziel dieser Initiative, dass mehr junge Menschen diesen Abschluss erreichen, trotz der besonderen Herausforderungen, die sie aufgrund ihrer Biografie zu meistern haben. Die Grundüberzeugung des Programms lautet: „Bildung fördert Integration. Wir fördern Bildung.“ Das Projekt gibt es seit 2005. Für die Aufnahme in das Programm „Talent im Land – Bayern“ zählen aber nicht nur gute Noten. Auch das soziale Engagement in und außerhalb der Schule sei ein wichtiger Faktor, erklärt Roba.

Sie selbst nutzt beispielsweise ihr Sprachtalent und übersetzt bei Elternabenden in der Schule für alle syrischen Eltern die Worte der Lehrer. Außerdem beginnt sie in vier Wochen ein siebenwöchiges Praktikum im Helferkreis für Asylbewerber und Migranten in Dillingen. Hierbei werde sie vor allem bei der Übersetzung und dem Deutsch lernen helfen, sagt die Schülerin. „Ich will den Menschen helfen, sich hier zu integrieren“, schildert Roba ihre Motivation für das Praktikum. Sie und ihre Familie seien schon sehr gut in die Gesellschaft aufgenommen und integriert worden, findet die 17-jährige. Nicht zuletzt gelang dies dank Programmen wie „Talent im Land – Bayern“.

