vor 60 Min.

Rolf Lussem stellt aus

Thema Bauhaus

Von horst von Weitershausen

Der Dillinger Künstler des Konstruktivismus Rolf Lussem stellt vom 2. bis 17. November einige seiner Werke in einer Gemeinschaftsausstellung zum Thema „Fundament Bauhaus Weimar/Dessau - Konkrete Komposition der Malerei“ aus. Neben seinen Bildern sind auch Bilder und Objekte der Künstler Reinhard Fritz, Roland Helmer, Rudolf Kämmer, Trude Schumacher-Jansen und Ingryda Suokaitè in der Remise in Zwingenberg im hessischen Bergland zu sehen. Mit der Präsentation der aktuellen Malerei wird ein Bekenntnis zur Farbe abgegeben, so die Vorankündigung zur Ausstellung.

Die hier vorgestellten Arbeiten nehmen künstlerische Themen auf, mit denen sich die Maler mit dem Bauhausgedanken beschäftigt haben, die aber nun in eine neue Dimension führen. Darüber hinaus werde auch der Sinn nach schöner Gestaltung, verbunden mit der Funktion nachhaltig geprägt, teilen die Ausstellungsorganisatoren weiter mit. (HOW)

Themen folgen