09:00 Uhr

„Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken…“

Haben Sie noch ein „Meine Klasse“-Buch oder ein altes Poesiealbum? Welche Erinnerungen verbinden Sie damit? Welche Freundschaften halten heute noch?

Was für eine Überraschung! Wir haben unsere Leser gefragt, ob sie noch ein Poesiealbum oder ein „Meine Freunde“-Heft haben – und beinahe jeden Tag trudelt eine Antwort ein! Wir kriegen tolle E-Mails mit wunderbaren Geschichten. Damit wollen wir am „Welttag der Schulfreunde“ Ende Juni an die ersten, teils längsten Freunde erinnern. Was uns auch überrascht hat: Bislang haben sich nur Frauen bei uns gemeldet. Sie haben die Alben gut aufgehoben und auf Anhieb gewusst, wo sie danach suchen mussten. Bunte Aufkleber, teils mit Glitzer und ohne oder liebevoll gemalte Bilder zieren die Seiten mit den Sprüchen.

Egal ob Freundschaftsbuch oder Poesiealbum – wir freuen uns weiterhin über jede Zuschrift. Wir wollen wissen: Haben Sie noch so ein Büchlein zuhause? Wie hat es sich gehalten? Wie alt ist es? Woran erinnert es Sie – und haben Sie noch Kontakt zu ihren Schulkameraden von damals?

Machen Sie mit bei unserer Aktion!

Melden Sie sich bei uns und verraten Sie uns Ihre Geschichten rund um die bunten Büchlein. Schicken Sie eine Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Betreff „Meine Freunde“. Wir freuen uns auch über Fotos – von Ihnen mit Ihrem Album zum Beispiel. Wichtig: Wir brauchen die Fotos im JPG-Format, und sie sollten zwischen 0,5 und fünf Megabyte groß sein.

Denken Sie aber vor allem an Ihre Adresse und Telefonnummer, damit wir Sie bei Rückfragen erreichen können. Wir nehmen mit allen, die sich melden, in den kommenden beiden Wochen Kontakt auf und freuen uns auf Ihre schönen Geschichten. (corh)

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:





Themen folgen