Rosige Aussichten für Lauinger Absolventen

Die Staatliche Berufsschule entlässt 250 Schüler in das Arbeitsleben

Von horst von weitershausen

Ausgelassene Stimmung herrschte in der Aula der Staatlichen Berufsschule Lauingen. Nicht etwa, weil mit dem Hexentanz am Abend zuvor der Höhepunkt der närrischen Zeit eingeläutet worden war. Nein, diese Stimmung war der Tatsache geschuldet, dass an diesem Vormittag im Rahmen einer Feierstunde 250 Absolventen der Berufsschule in ihr berufliches Leben entlassen wurden, nachdem sie alle ihre Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen haben.

So eröffnete Studienrätin Jennifer Stoy die Feierstunde mit der Begrüßung der Absolventen, oft begleitet von Eltern, Verwandten und Freunden. Doch auch zahlreiche Ehrengäste hatten sich zu dieser Veranstaltung eingefunden, unter anderem neben Regierungsschuldirektor Peter Fischer aus Augsburg, Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier, die stellvertretenden Bürgermeister Franz Jall, Dillingen und Stephan Karg, Höchstädt sowie Gundelfingens Dritter Bürgermeister Werner Wittmann. Nachdem die Studienrätin den Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss gratuliert hatte, bescheinigte sie ihnen, mit ihrer Ausbildung bestens für ein erfolgreiches Arbeitsleben gerüstet zu sein. Landrat Leo Schrell schloss sich den Glückwünschen an die Ausbildungsabsolventen an und fügte hinzu: „Der Sozialstaat kann nur dann gut funktionieren, wenn seine Wirtschaft gut funktioniert. Und dafür brauchen wir Sie, die heute ihre Ausbildung beenden und als vollwertige Fachkräfte in das Berufsleben wechseln.“

Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller bescheinigte den Absolventen: „Sie werden gebraucht, aber auch gefordert und vergessen Sie dabei nicht Ihre Mitmenschen.“ Anschließend stellten sich die Landtagsabgeordneten Johann Häusler und Georg Winter sowie Oliver Heckmann, Leiter des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung bei der IHK Schwaben und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben, Volker Zimmermann, Fragen zur fortschreitenden Digitalisierung. Den Absolventen gaben sie mit auf den Weg, sich weiter für die berufliche Bildung stark zu machen, selbstbewusst aufzutreten und trotz aller Digitalisierung den Dialog mit den Mitmenschen aufrecht zu halten.

Schulleiter Gottfried Göppel begann seine Laudatio so: „Wir sind alle stolz auf Sie.“ Anschließend zitierte er die Aussage des Bayerischen Ministerpräsidenten Söder: „Wer an der Spitze stehen will, der muss den digitalen Wandel meistern.“ Dies bedeute, dass die digitale Zukunftsfähigkeit in der Interaktion Mensch-Maschine alternativlos sei. „Deshalb werden auch aufgrund der guten Basisausbildung an der Staatlichen Berufsschule Lauingen mit der Bereitschaft zur permanenten Weiterqualifizierung die beruflichen Aussichten der heutigen Absolventen rosig sein.“

