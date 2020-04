vor 18 Min.

Rotarier planen Tafel-Ersatz für Bedürftige

Diese Halle in Wertingen soll bald voller Lebensmittel sein - mit genug Platz, um eine Ansteckung zu verhindern.

Weil die Tafeln derzeit geschlossen sind, wollen die Dillinger Rotarier helfen. In Wertingen füllen sie deshalb eine ganze Halle mit Lebensmitteln.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben auch die Tafeln im Landkreis zu. Nun hat sich der Rotary Club Dillingen etwas Besonderes einfallen lassen: In einer Aktion können Tafelkunden in Wertingen Lebensmittel einkaufen. Um allen Abstands- und Hygieneregeln gerecht zu werden, hat der Klub unter Leitung von Rainer Späth im ganzen Landkreis lange nach einer geeigneten Räumlichkeit gesucht. In Wertingen beim Netto, Gottmannshofer Straße 1/1B, ist das Team schließlich fündig geworden.

Zu kaufen gibt es alles, was man braucht - und viel

„Der 35 Quadratmeter große Raum, den die Wertinger Tafel sonst hat, ist natürlich angesichts der aktuellen Lage zu klein. Aber jetzt haben wir eine 600 Quadratmeter große Fläche“, freut sich Späth. Er betont, dass die Aktion rein für Tafelkunden gedacht ist. Sie können am Dienstag, 28. April, von 14 bis 16 Uhr zum Einkaufen kommen und sich für zwei Euro mit Lebensmitteln eindecken. Die Größe des Raumes gewährleiste, dass der nötige Abstand eingehalten werden kann. Die Kunden sollten sich überall ein Stück wegnehmen. Insgesamt gibt es jeweils 100 Einheiten Mehl, Zucker, Kaffee, Öl, Essig, Butter, Konservengemüse und Marmelade. Zudem 200 Einheiten verschiedene Nudeln, 50 Einheiten Kaba sowie Joghurt, den die Firma Zott spendet. Außerdem wird es einen eigenen Zu- und Ausgang geben. Die Polizei und der Caritasverband sind laut Späth informiert. Die Rotarier rechnen mit rund 120 Kunden. Ob es bei einer einmaligen Aktion bleibt, hängt von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich sei die Bereitschaft dazu da. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen