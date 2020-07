vor 20 Min.

Rotes Kreuz wirbt Fördermitglieder

In den Monaten August und September wirbt das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Dillingen, neue Fördermitglieder. Die Aktion wird durchgeführt, um das umfangreiche Hilfsangebot des BRK aufrechtzuerhalten und möglichst zu verbessern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mitglieder unterstützen dabei mit einem jährlichen Förderbeitrag dauerhaft die Arbeit und die Dienste des Kreisverbandes Dillingen. „Um die ehrenamtliche Arbeit und das hohe Niveau der Hilfeleistungen auch weiterhin aufrecht zu erhalten oder in manchen Bereichen für Senioren und behinderte Menschen zu ermöglichen, sind wir auf die Unterstützung durch Fördermitglieder angewiesen“, erläutert BRK-Kreisgeschäftsführer Stephan Härpfer. Daher bittet der Kreisverband um Unterstützung der bestehenden und bewährten Solidargemeinschaft der Fördermitglieder.

Die vom Kreisverband Dillingen beauftragten und mit Ausweis versehenen Werber informieren ausführlich auch über die umfangreichen Vorteile einer Mitgliedschaft in der Zeit vom 1. August bis 30. September. Die Datenaufnahme erfolgt mit tragbaren Computern (Tablet) durch das Werbeteam, werden online an den Kreisverband übermittelt und können somit sofort weiterverarbeitet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass kein Bargeld angenommen wird. (pm)

unter Telefon 09071/793012 oder 09071/79300.

