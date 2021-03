16.03.2021

Runter mit den Corona-Pfunden: Schwitzen Sie gemeinsam mit uns!

Der Lockdown hat uns in den vergangenen Wochen zu Couch-Potatoes mutieren lassen. Den lästigen Pfunden sagen wir bei unserer DZ/WZ-Aktion gemeinsam den Kampf an.

Gemeinsam gegen die Lockdown-Frust-Bauchrolle: So können Sie mitmachen und fit für den Sommer werden. Es gibt keine Alters- und Gewichtgrenzen ...

Von Tanja Ferrari

Zu Hause bleiben. Tagein, tagaus. Die Pandemie hat unseren Alltag noch immer fest im Griff. Homeoffice, Bewegungsmangel, erhöhter Schokoladenkonsum – für die unliebsamen Corona-Pfunde ist es der absolute Traum. Die einen bemerken sie erst, wenn sie routinemäßig einmal im Monat auf die Waage steigen. Andere wundern sich am ersten Büro-Tag vielleicht, dass die Klamotten auf einmal viel enger sitzen als noch vor einem Jahr.

Geht es dann ans Treppensteigen, kann auch der Letzte von uns die mangelnde Fitness nicht mehr schönreden. Es scheint aussichtslos. Der Kampf verloren. Fitnessstudios bleiben zunächst weiterhin geschlossen, und auch der Sport im Verein ist nur eingeschränkt möglich. Selbst ehemalige Sportskanonen sind in den vergangenen Wochen zu echten Couch-Potatoes mutiert. Was ist denn schon die Alternative?

Frust-Kilos müssen bis zum Sommer wieder weg

Wir helfen Ihnen! Wir machen Sie fit! Gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wollen wir in den nächsten Wochen unseren inneren Schweinehund überwinden und die ärgerlichen Corona-Lockdown-Frust-Kilos zusammen loswerden. Welche Sportübungen auch in den eigenen vier Wänden möglich sind, wie wir unsere müden Muskeln wieder fit bekommen und wie die passende Ernährung dazu aussieht, werden Experten aus dem Landkreis in ihren Coachings verraten – online und sofern es die Corona-Lage zulässt, trainieren wir auch zusammen. Alleine schwitzt es sich schließlich nicht halb so gut wie im Team.

Nicht alleine abnehmen

Was Sie tun müssen, um bei unserer Aktion mitzumachen? Sie melden sich bei uns in der Redaktion an. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort „Corona-Pfunde“. Schreiben Sie Ihren vollständigen Namen mit Kontaktdaten dazu, wie viel Sie abnehmen möchten und warum ausgerechnet Sie bei unserem Corona-Abnehm-Programm dabei sein wollen. Bis Mittwoch, 31. März, können Sie sich bewerben, anschließend besprechen wir alle weiteren Details mit Ihnen.

So können Sie mitmachen

Ihre Heimatzeitung will Sie fit machen: Sie sollen ihre überflüssigen Corona-Pfunde loswerden und gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit tun.

Für wen: Die Aktion richtet sich an alle, die gerne etwas gegen überflüssige Kilos tun möchten. Unser Motto: runter mit den Corona-Pfunden, fit in den Sommer. Es gibt keine Altersbegrenzungen.

Wichtig: Voraussetzung ist, dass Sie keine gesundheitlichen Probleme haben.

Ablauf: Experten aus dem Landkreis stehen mit Sportübungen, Muskelaufbau-Tipps und Ernährungsberatung zur Seite. Gemeinsam trainieren und fasten wir – online oder, wenn möglich, live.

Ab wann: An Ostern darf noch mal geschlemmt werden, dann sagen wir dem Hüftspeck den Kampf an.

Kontakt: Wenn Sie mitmachen wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de mit dem Stichwort „Corona-Pfunde“. Bitte teilen Sie uns darin Ihren vollständigen Namen mit Kontaktdaten mit. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 31. März.

