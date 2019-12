vor 24 Min.

SDF ehrt Mitarbeiter

Viele Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig

Zehn Mitarbeiter von Same Deutz-Fahr (SDF) in Lauingen wurden kürzlich für ihre langjährige Unternehmenstreue ausgezeichnet. Die Jubilare sind laut einer Pressemitteilung zum Teil 45 Jahre bei dem Traktoren- und Mähdrescherhersteller beschäftigt.

Im Rahmen einer feierlichen Ehrung dankten die beiden Geschäftsführer Matthias Augenstein (CFO) und Andrea De Gaetano (COO) den Jubilaren für ihr Engagement und ihre lange Betriebszugehörigkeit in den Bereichen Fertigung, Entwicklung, Buchhaltung, Versuch, Arbeitssicherheit und Marketing. Augenstein sieht laut Pressemitteilung unter anderem die Faszination zu einer Branche, die einen wichtigen Teil zur Ernährung der Weltbevölkerung beiträgt, sowie die kontinuierlichen Investitionen eines Familienunternehmens als Gründe für die langjährige Treue der Mitarbeiter. Besonders betonte er den Zusammenhalt und die ständige Bereitschaft, sich im Unternehmen weiterzuentwickeln. „Langfristig erfolgreiche Unternehmen brauchen loyale, kreative und lösungsorientierte Mitarbeiter. Die langjährige Treue unserer Mitarbeiter zeigt, dass diese sich mit SDF und unserer Branche identifizieren“, so Augenstein.

Auch Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller nahm an der Feier teil und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und SDF sowie für die Verdienste um die Ausbildung am Standort.

Hubert Feistle, Betriebsratsvorsitzender und selbst seit 45 Jahren im Unternehmen tätig, erinnerte sich in seiner Ansprache auch an schwierige Zeiten, die viele langjährige Mitarbeiter durchstanden. Die neue Fabrik gebe nun Sicherheit für die Zukunft. Mit dem in 2017 eröffneten Deutz-Fahr Land, dem laut Pressemitteilung modernsten Traktorenwerk Europas, tätigte SDF die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte.

Themen folgen