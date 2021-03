vor 18 Min.

SPD: ‚Die Basis‘ lebt in einer anderen Realität

Wertinger Ortsverein reagiert auf Leserbrief

Der SPD-Ortsverein Wertingen nimmt zum jüngsten Leserbrief „Die Akzeptanz von Andersdenkenden ist nötig“ von Andreas Unger, der Schatzmeister in der neu gegründeten Partei „Die Basis“ ist, Stellung. Unger spreche die Sozialdemokraten in seinem Leserbrief an. Wertingens SPD-Ortsvorsitzender Otto Horntrich und die stellvertretenden Vorsitzenden Christiane Glungler und Johanna Schlögl betonen nun in ihrer Mitteilung: „Nicht die SPD spaltet unsere Gesellschaft, das Gegenteil ist der Fall. Als älteste demokratische Partei Deutschlands haben sich die Sozialdemokraten immer für eine solidarische Gesellschaft und für die Demokratie eingesetzt.“ Das Coronavirus habe Deutschland und vielen anderen Ländern Leid, Krankheit und Tod gebracht, weltweit, millionenfach. Und weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Sogenannte prominente Mitglieder der ‚Basis‘ (Dr. Gerd Reuther, Vivienne Fischer, Dr. Reiner Füllmich, Prof. Martin Schwab) und die bunte Mischung aus Verschwörungsfantasierern, Querdenkern, Impfgegnern und Coronaleugnern leben in einer anderen Realität und vertreten gefährlichen, pseudowissenschaftlichen Blödsinn.“ Dies könne nicht als „Andersdenken“ akzeptiert werden. Die „Basis“, so der SPD-Ortsverein, berufe sich auf die durch das Grundgesetz garantierten Freiheiten, respektiere aber nicht, „dass diese Freiheiten dort aufhören, wo Leben und körperliche Unversehrtheit der Mitbürger in Gefahr sind“. (pm)

