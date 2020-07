vor 17 Min.

SPD Dillingen: Stadtbus soll für Rentner kostenlos sein

SPD-Ortsverein analysiert die Kommunalwahl und ehrt zwei treue Genossinen. Es gibt weitere Ideen für die Stadt.

Bei der ersten Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Dillingen nach der Kommunalwahl hat Vorsitzender Tobias Rief Heidrun Krüger und Rosemarie Schütze für ihre 40-jährige treue Mitgliedschaft geehrt. Er bedankte sich bei Heidrun Krüger für ihre 35 Jahre lange Tätigkeit als Kassiererin des Ortsvereins und bei Rosemarie Schütze für ihr jahrzehntelanges Wirken als Beisitzerin im Vorstand und als Organisatorin von Kabarettveranstaltungen. Es folgte eine kurze, kritische Analyse des Kommunalwahlergebnisses. Dabei waren sich die Genossen einig, den Blick nach vorne zu richten. „Wir können Kommunalpolitik!“, war sich Rief sicher und bedankte sich nochmals bei Albrecht Witte für seine erfolgreiche Stadtratstätigkeit von 1990 bis 2020.

Erfolgreiche Fraktion mit den Freien Wählern und den Grünen

Walter Fuchsluger, der dem Dillinger Stadtrat ununterbrochen seit 1984 angehört, berichtete über die Anfänge der Arbeit im neu gewählten Stadtrat und den erfolgreichen Start der Fraktion zusammen mit den Grünen und den Freien Wählern. „Es sind viele junge Stadträte dazugekommen, das ist insgesamt sehr positiv“, sagte Fuchsluger.

Witte zeigte sich erstaunt, dass es noch keine Zahlen für den neuen Haushalt gibt. „Es gilt bei aller Euphorie über neue Projekte stets auch, die Finanzen im Auge zu behalten“, gab er wie früher haushälterisch kritisch zu bedenken. Rief ergänzte, dass zur Ankurbelung der Wirtschaft und damit zur Erhaltung der Arbeitsplätze im Verbund von Bund, Ländern und Kommunen Investitionen der öffentlichen Hand notwendig seien.

Corona: Wachsam mit Lockerungen umgehen

Die Versammlung war sich einig, dass zur Eindämmung der Corona-Pandemie die getroffenen Maßnahmen notwendig waren und man weiter wachsam sein müsse, wie sich die Lockerungen auswirken. Es gelte in einer Krise solidarisch zusammenzustehen und parteipolitische Spielchen, wie es die AfD tue, zu unterlassen. Die Dillinger Sozialdemokraten wollen sich trotz des aus ihrer Sicht unbefriedigenden Ausgangs der Stadtratswahl weiterhin in die Kommunalpolitik einbringen. Ein Thema werde ein für alle oder zumindest für Rentner kostenlos nutzbarer Stadtbus sein.

Handlungsbedarf bei den Kinderspielplätzen in Dillingen

Handlungsbedarf wurde bei dem Treffen bei den Kinderspielplätzen in Dillingen ausgemacht. Wie wichtig sie sind, habe sich in Zeiten der Einschränkungen durch Corona gezeigt. „Wir werden uns als Ortsverein hier verstärkt einsetzen“, kündigte Rief an. (pm)

