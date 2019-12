vor 3 Min.

SPD-Ortsverein setzt Akzente

Kandidaten für die Kreistagsliste bestimmt

Bei der Höchstädter SPD-Ortsverbandsversammlung wurden die sieben Kreistagskandidaten für die Kreistagsliste bestimmt. Demnach werden die Höchstädter Kandidaten auf folgende Plätze in die Kreistagsliste aufgenommen: Wolfgang Konle Platz 4; Jan Waschke Platz 16; Manfred Maneth Platz 17; Rainer Wanek Platz 27; Johannes Rossmeisl Platz 39; Klaus Morath Platz 40, Katja Zucker Platz 55. Der Fraktionssprecher Jan Waschke, Stadtrat Manfred Maneth mit Wolfgang Konle wollen sich auch für einen Zebrastreifen am Mühlenring einsetzen (Antrag von Pro Höchstädt). Vorsitzender Konle setzte sich dafür ein, eigene Akzente des Ortsvereins in die Stadtpolitik einbringen zu müssen und brachte die Vorschläge:

1. Am Bahnhof Höchstädt sollte ein freier Internetzugang eingerichtet werden. 2. Die Stadt sollte einen Kooperationsvertrag über die Nutzung von Fotovoltaik (bis 750 kWP) auf einer gesonderten Freifläche eingehen. Weil die Stadt dadurch kein Risiko trägt, nach drei Jahren die Option bekommt, die Anlage selbst zu übernehmen, wenn sie rentierlich ist und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz übernimmt, heißt es in der Pressemitteilung. 3. Nach der Kommunalwahl 2020 sollte dem Stadrats-Stimmenkönig der zweite Bürgermeisterposten zugesprochen werden. Der Dritte Bürgermeister automatisch aus Solidaritätsgründen der Umlandfraktion zur Verfügung gestellt werden. Finanzausschuss und Bauausschuss sollten automatisch vom Bürgermeister geleitet werden. Die Anträge wurden einstimmig vom SPD-OV verabschiedet. (pm)

