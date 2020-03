vor 5 Min.

SPD sammelt Anregungen bei Bürgern

Der Lauinger Ortsverband besucht Frauenriedhausen und die Kernstadt

Bei den Wahlversammlungen der Lauinger SPD in Frauenriedhausen und im Kolpinghaus entwickelten sich rege Diskussionen. Die Bürger brachten laut Pressemitteilung ihre Anliegen vor.

In seiner Begrüßung überraschte Zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling die Anwesenden mit der Feststellung, dass auswärtige Besucher offenbar die Attraktivität Lauingens eher erkennen würden als so mancher Einheimischer, wenn sie feststellten, dass man sich in Lauingen wie im Urlaub fühlen könne. Jedenfalls wachse die Stadt durch Zuzug, was als Indiz für diese Attraktivität herangezogen werden könne. Um diesen Status zu halten, müsse aber weiterhin in die Standortfaktoren Lauingens investiert werden: Kinderbetreuung, Schulen, Verkehrswege, einen barrierefreien Bahnhof und die hervorragenden Naherholungsangebote, wie das Donauufer, das nun saniert wird.

Der Brand bei der Firma Zill, stellte Feuerwehrreferent Dieter Manßhardt fest, habe gezeigt, dass die erfolgten und geplanten Investitionen in die Feuerwehr nötig seien.

Bernd Schwenk gab einen Einblick in die Arbeit der Altstadtfreunde, die sich um Sanierungen in der Innenstadt bemühen. Herausforderungen seien die Brachflächen der ehemaligen Brauereien. Dort könne dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden. Außerdem gebe es bereits erste Erfolge. „Wir müssen das Momentum des Niedrigzinses zusammen mit Investoren zur Sanierung der Altstadt nutzen.“

Nachfragen der Bürger in Frauenriedhausen drehten sich vor allem um Verkehrsfragen: Der nach wie vor fehlende Radweg nach Frauenriedhausen wurde bemängelt. Nach Aussagen der Dorfbewohner fahren im öffentlichen Nahverkehr einige Busse „am Ort vorbei oder sogar durch“, statt dort zu halten. Seit den letzten Baumaßnahmen sei bei Regen zudem der Zustand der Dorfstraße katastrophal. Bei all diesen Themen sagten die SPDler laut Pressemitteilung zu, diese mit in die Ratsarbeit zu nehmen und zu hinterfragen.

Im Kolpinghaus ging es wiederum um den Themenkomplex Innenstadt. Von einem Zuhörer wurde der Begriff „Ulmer Liste“ und ihre Bedeutung für den Handel in der Stadt hinterfragt. Stadtrat Martin Knecht befand die Grundüberlegung einer Beschränkung von „innenstadtschädlichen“ Sortimenten in den Gewerbegebieten grundsätzlich für gut, sprach sich aber dafür aus, dass man hier nicht 15 Jahre am Status quo kleben dürfe. Knecht und Fraktionsvorsitzender Markus Stuhler erläuterten auf Nachfrage die Rahmenbedingungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes und der Stabilisierungshilfe des Freistaats. Die Einschnitte für die Vereine, beispielsweise bei den Hallengebühren, seien an der Schmerzgrenze. Interessant sei das Programm ab dem dritten Jahr, wenn zum Schuldenerlass sehr hohe Zuschüsse zu städtischen Investitionen hinzukämen. Allerdings müsse man auch bedenken, dass man dem Freistaat jedes Jahr zusätzliche Sparmaßnahmen anbieten müsse.

Ein Zuhörer bemängelte, dass Lastwagen oft auf dem Fahrradstreifen an der Gundelfinger Straße parkten und die Radfahrer dadurch massiv behindert würden. Stadtrat Manßhardt erläuterte hierzu, dass es derzeit keine Handhabe gebe, da der Fahrradstreifen falsch markiert sei. Er wolle diesen Mangel aber in die Stadtratsarbeit aufnehmen. (pm)

