vor 40 Min.

SV Altenberg sieht sich auf gutem Weg

Trotz eines Mitgliederschwunds haben sich die Finanzen des Vereins verbessert

Trotz eines Mitgliederschwunds von 300 Personen in den vergangenen Jahren sieht sich Syrgensteins größter Verein SV Altenberg auf einem guten Weg. Wichtig, so der Tenor bei der Jahreshauptversammlung, sei die Tatsache, dass in allen Abteilungen junge Leute am Ruder seien, die ihre Aufgabe mit Bravour zu lösen in der Lage sind. Die Finanzen des Vereins haben sich deutlich verbessert, und so konnte von den geringen Restdarlehen im Berichtsjahr nahezu ein Viertel getilgt werden, wie den Worten von Schatzmeister Bernd Schirrmacher zu entnehmen war.

Vorsitzender Reinhold Bahmann gliederte seinen Rechenschaftsbericht in drei Rubriken: Rückblick, Einblick und Ausblick. So habe man bei der Partynacht im Vorjahr erstmals rote Zahlen schreiben müssen, und auch das Oktoberfest hatte mit widrigsten Witterungsverhältnissen zu kämpfen, trotzdem verblieb ein kleines Plus.

Der Baslercup der Tennisabteilung erwies sich wiederum als ebensolcher Volltreffer wie die Meisterschaft und der Aufstieg der Tennisherren I in die Bezirksklasse, wusste der stellvertretende Abteilungsleiter Uwe Ludwig zu berichten. Die Fußballer konnten hochgestellte Saisonziele nicht erfüllen und kämpfen momentan im Niemandsland der Tabelle. Die extrem junge Mannschaft hat aber Potenzial und ist auf Besserung bedacht, wie Abteilungsleiter Christoph Burkhard berichtete. Die Skiabteilung ist den ganzen Winter, so Uli Lanzinger, unterwegs gewesen und hat zahlreiche Titel und Pokale erringen können. Auch die seit Jahrzehnten rührigen Aikidokas sind im ganzen Lande bei Turnieren dabei und haben glänzende Erfolge erzielt. Dem umfangreichen Zahlenmaterial von Schatzmeister Schirrmacher wurde von den Revisoren Klaus Müller und Sebastian Hof Richtigkeit attestiert, sodass Vorstand und Abteilungsleiter auf Vorschlag von Horst Forster einstimmig entlastet werden konnten.

In diesem Jahr wird von der Tennisabteilung vom 10. bis zum 12. August wieder der Baslercup ausgetragen mit Spitzenspielern aus ganz Süddeutschland.

Am Donautal-Radelspaß am 15. September nimmt der Verein mit Verpflegungsständen teil. Ein Termin für das Oktoberfest steht noch nicht fest. Auch die Partynacht ist wieder fester Bestandteil des Programms. Heuer will man sich, des vormals schlechten Besuchs wegen, um eine Neugestaltung der Weihnachtsfeier bemühen. (pm)