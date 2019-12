18.12.2019

Saatkrähen, Graugänse und Schweinepest

Landtagsabgeordneter Häusler trifft sich mit Vertretern verschiedener Verbände

Der Landtagsabgeordnete Johann Häusler (Freie Wähler) hatte kürzlich den Vorsitzenden der Ringgemeinschaft Bayern, Stephan Neher aus Medlingen, den Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes in Schwaben, Markus Müller aus Wertingen, und den Dillinger Kreisobmann Klaus Beyrer aus Baumgarten zu einem landwirtschaftlichen Fachaustausch in sein Bürgerbüro eingeladen. Dabei wurde laut Pressemitteilung eine Vielzahl von Themen besprochen und erörtert.

Häusler fühlt sich aufgrund seines Werdegangs als gelernter Landwirt und langjähriger Geschäftsführer der örtlichen Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben eng mit der heimischen Landwirtschaft verbunden. Seinen Gästen sicherte er zu, dass er zur heimischen Landwirtschaft stehe. Mit großer Anstrengung und viel Hintergrundarbeit versuche er, die an ihn gerichteten Problemfelder in den Münchener Politikbetrieb einzuspeisen. Sein jüngstes Beispiel dazu war ein Antrag zur Überprüfung der sogenannten „Roten Gebiete“ im Zuge der Neuausrichtung der Düngeverordnung, da es laut Häusler nicht sein könne, dass bayernweit etwa acht Prozent der Messstellen über den Grenzwerten lägen, jedoch 22 Prozent der Fläche als Rotes Gebiet mit erheblichen praxisfremden Auflagen ausgewiesen und belastet seien. Zudem sei es für die Landwirtsfamilien nicht zumutbar, dass eine nicht von der Landwirtschaft tangierte Messstelle die Düngung in einem Umkreis von bis zu 40 Kilometern bestimme. Dies sei nicht nur praxisfremd, sondern auch nicht erklärbar.

Große Sorge bereite den berufsständischen Vertretern die immer näher an Deutschland heranrückende Afrikanische Schweinepest. Neben Präventionsmaßnahmen seien auch Seuchenabwehrmechanismen an der Grenze zu Polen notwendig, um einen massiven drohenden Schaden für die heimischen Schweinehalter zu verhindern.

Häusler hat ebenso die enormen Schäden durch Saatkrähen und Graugänse in den Bayerischen Landtag eingebracht. Hier arbeite er an Entschädigungsmöglichkeiten.

Am Beispiel des geplanten Mercosur-Abkommens sowie an Kälber- und Zuchtviehtransporten sei zu erkennen, dass die durch die deutschen Auflagen verursachten höheren Kosten den Landwirtsfamilien am Markt nicht vergütet werden. „Ganz im Gegenteil, wir verlieren Marktanteile und bringen unsere Betriebe mehr und mehr in Schwierigkeiten“, betonte Häusler.

„Wenn wir über den ständigen Anstieg von Auflagen und Vorschriften diskutieren, aus Übersee aber Ware mit weitaus niedrigeren Standards zu uns ins Land kommt, gefährdet dies unsere heimische Landwirtschaft mehr denn je.“ Er betonte: „Unsere Bauern sind viel besser als ihr Ruf.“ Es könnten von Bauernfamilien nicht Dinge verlangt werden, die praxisfremd und bürokratisch seien, die ihnen aber auch keiner bezahle. Dieses Bewusstsein gelte es, in der Bevölkerung noch viel mehr zu verankern. (pm)

