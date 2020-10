vor 4 Min.

Sachbeschädigung und Fahrraddiebstähle in Lauingen

Die Polizei hatte am Wochenende in Lauingen viel zu tun – Fahrraddiebstähle, Unfallfluchten und Sachbeschädigung beschäftigten die Beamten.

Die Arbeit der Polizei spielte sich am Wochenende zu einem großen Teil in Lauingen ab, denn in der Donaustadt geschah viel unerfreuliches. Am Samstagabend gegen 21 Uhr meldete eine 32-Jährige eine Sachbeschädigung in der Herzog-Georg-Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Dort wurde ein Holzverschlag zu einem Kellerabgang offenbar mutwillig beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen der Polizei bislang nicht vor. Als Tatzeitraum kommt die Zeit vom Donnerstag bis Samstag in Frage, wie es von den Beamten heißt.

In der Nacht zum Sonntag befuhr gegen 0.50 Uhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Pkw die Herzog-Georg-Straße in Fahrtrichtung Gundelfingen. Auf Höhe der Brüderstraße übersah sie einen 32-jährigen Mann aus Dillingen, der mit seinem Pkw nach links in Richtung Dillingen fahren wollte. Da die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb war, hätte die Frau Vorfahrt gewähren müssen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gegen 18 Uhr befuhr zudem am Samstag eine 24-jährige Lauingerin die Brunnenstraße und wollte nach links in die Rosenstraße einbiegen. Aus der Rosenstraße kam zu diesem Zeitpunkt ein Kleinkraftrad, welches mit zwei Personen besetzt war. Der Fahrer des Kleinkraftrades übersah den vorfahrtsberechtigten Pkw offenbar und prallte gegen die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer des Kleinkraftrades stürzte auf die Windschutzscheibe des Pkw. Sein Mitfahrer entfernte sich sofort von der Unfallstelle. Bis zum Eintreffen der Polizei entfernte sich der Fahrer des Kleinkraftrades ebenfalls von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Gegen den Fahrer des Kleinkraftrades wird jetzt wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Wie der Polizei erst am Samstag gemeldet wurde, entwendete ein unbekannter Täter am Freitag zwischen 8 und 14.30 Uhr am Bahnhof in Lauingen ein Damencrossrad der Marke KTM. Das am Fahrrad angebrachte Schloss wurde ebenfalls entwendet. Der Wert des Rades liegt bei circa 400 Euro.

Ebenfalls am Lauinger Bahnhof wurde im Zeitraum von Freitag, 15.15 Uhr bis Samstag, 10.30 Uhr ein weiteres Fahrrad der Marke Bergamont im Wert von rund 400 Euro entwendet. Auch dieses Schloss war mittels Fahrradschloss versperrt, welches entwendet wurde. (pol,wz)

Die Polizei bittet die Bürger in den genannten Fällen um Mithilfe in Form von Hinweisen. Wer etwas zu den Delikten sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 an die Polizei zu wenden.

