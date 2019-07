15:19 Uhr

Säugling in Wiese gefunden - Mutter festgenommen

In Unterglauheim (Landkreis Dillingen) ist ein Säugling einsam in einer Wiese gefunden worden.

Von Andreas Schopf

Ein alleine zurückgelassenes Neugeborenes in einer Wiese hat einen Polizeieinsatz in Unterglauheim (Landkreis Dillingen) ausgelöst. Nach Angaben der Polizei wurde der Säugling am Montagmittag auf einem freien Feld am Ortsrand gefunden. Der Finder nahm den Jungen in Obhut und verständigte die Rettungsleitstelle.

Unterglauheim: Baby in Wiese gefunden

Ein Polizeihubschrauber flog das Neugeborene in die Kinderklinik nach Augsburg, wo es untersucht wurde. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Schwaben Nord ist der Säugling am Leben. Nähere Auskünfte über den Gesundheitszustand seien bislang jedoch nicht möglich. Von der Mutter fehlte zunächst jede Spur. Nach einer Suchaktion spürte die Polizei die 31-Jährige schließlich in ihrer Wohnung im knapp 15 Kilometer entfernten Dillingen auf. Ihr Gesundheitszustand sei stabil. Die Kriminalpolizei Dillingen befragte die Frau. Die Hintergründe ihrer Tat sind bislang völlig unklar. „Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation“, betont der Polizeisprecher auf Nachfrage.

Die Mutter wurde festgenommen

Die 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizeiangaben wird sie am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser muss entscheiden, ob die Frau in Haft bleiben muss.

