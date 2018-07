00:37 Uhr

„SahneMixx“ im Schlosshof

Evergreens von Udo Jürgens sind am Freitag im Dillinger Schlosshof zu hören. Dort erinnert die Band SahneMixx an den Entertainer.

Udo-Jürgens-Konzert beim Open Air in Dillingen

Auch das zweite große Open-Air-Wochenende des Kulturrings im Dillinger Schlosshof steckt voll musikalischer Power: Am Freitag, 20. Juli, wird die bekannte Band „SahneMixx“ bei „Merci, Udo Jürgens“ unvergängliche Evergreens des berühmten Stars und Entertainers auf die Bühne bringen. Besucher können unvergessliche Hits wie „Aber bitte mit Sahne“, „Ehrenwertes Haus“, „17 Jahr“ oder „Ich war noch niemals in New York“ hören. Gäste werden zum Mitsingen und Mittanzen animiert, wenn der Frontman der Band, Hubby Scherhag, den berühmten Sänger derart perfekt verkörpert, dass man sich in ein echtes Udo-Konzert versetzt fühlt.

Als krönenden Abschluss des diesjährigen Schloss-Open-Airs steht dann am Samstag, 21. Juli, das Donauside-Festival auf dem Programm (wir berichteten). Das von den Killerpilzen und dem Kulturring ins Leben gerufene Festival findet nun schon zum dritten Mal statt und bietet ein Festivalprogramm der Extra-Klasse mit acht verschiedenen Bands sowie großer Fun-Area und spannendem Rahmenprogramm. Angesagte Musiker wie „Van Holzen“, „Onk Lou“, „Die Sauna“, „Dertypmitdembart“ und natürlich auch die „Killerpilze“ werden den Schlosshof rocken und Festival-Feeling pur mitten in der Dillinger Innenstadt bringen! (pm)

und alle Infos zu den einzelnen Konzerten gibt’s auf der Internetseite des Kulturrings www.kulturring-dillingen.de

