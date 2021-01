08:25 Uhr

Sailer Gymnasium: Neue Schulverfassung, moderne Austattung

Der Neubau am Sailer hat eine optimale technische Ausstattung. Der Distanzunterricht in Zeiten von Corona sei dadurch problemlos möglich.

Wegen Corona sind die 470-Jahrfeier und das Ehemaligentreffen ausgefallen. Dank des Neubaus mit seiner modernen Ausstattung klappt auch der Distanzunterricht am Sailer.

Eigentlich hätte das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium zuletzt sein 470-jähriges Bestehen feiern wollen. Wegen der Pandemie wurde das Fest aber abgesagt, ebenso das große „Ehemaligen-Treffen“. Gerade in Krisen-Zeiten brauche es jedoch Orientierung. Das Gymnasium hat deshalb im alten Jahr eine erneuerte und aktualisierte Schulverfassung verabschiedet, die auf den drei „Leitplanken“ Respekt, Vertrauen und Engagement aufbaut. Überzeugt von der Haltung, dass man jungen Menschen nur etwas beibringen kann, wenn man sie ernst nimmt, verfolgen die Lehrerinnen und Lehrer des Sailer-Gymnasiums laut Pressemitteilung das Ziel, die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in die Selbstbestimmung zu begleiten.

Neubau am Sailer: Technische Ausstattung hilft beim Homeschooling

So werde das Engagement der Schüler dadurch gefördert, dass inzwischen am Sailer-Gymnasium dank des Neubaus mit bester technischer Ausstattung mit modernen Methoden ganz selbstverständlich unterrichtet wird. Der in der Pandemie geforderte „Hybridunterricht“, also der Verknüpfung von Präsenzunterricht und Online-Lernen, sowie Distanzunterricht sind problemlos möglich, teilt Schulleiter Kurt Ritter mit. Schüler können so zuhause per Livestream den Unterricht mitverfolgen und sich aktiv in das Geschehen einbringen. Inzwischen sei es nicht unüblich, dass von Schülern vorbereitete Referate von zuhause aus gehalten werden.

Unter Bildung verstehe die Schule nicht das Anhäufen von Fakten. Vielmehr soll beispielsweise in den naturwissenschaftlichen Fächern und den modernen Fremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch das Interesse zu selbsttätigem Tun geweckt werden, damit die Kinder und Jugendlichen Lust verspüren, sich selbst weitere Zusammenhänge zu erarbeiten.

Das Sailer Gymansium nutzt Videoplattformen für Eltern und Schüler

Das Engagement der Schüler reicht laut Mitteilung über den Unterricht hinaus. Der „Arbeitskreis Soziales“ etwa hat im Rahmen der Weihnachtstrucker-Aktion den Dillinger Maltesern eine Spende von 608 Euro übergeben. So konnte bedürftigen Familien in Rumänien dank der Unterstützung der Schüler, Eltern und Lehrer geholfen werden.

Gerade weil derzeit eine Betreuung der Schüler und eine Kontaktpflege mit den Eltern derzeit in der gewohnten Weise nicht möglich sind, nützt das Personal des Sailer-Gymnasiums neue Wege. Elternsprechtage sowie Informationsvorträge über die schuleigene Videoplattform wurden und werden nach Angaben der Schule erfolgreich praktiziert, regelmäßige Elternbriefe mittels des Sailer-Elternportals, aber auch E-Mails und Telefonate sind Standard. So präsentiert sich das Gymnasium unter anderem für interessierte Viertklässler und deren Eltern über die Homepage www.sailer-gymnasium.de und lädt zum digitalen Infotag am Samstag, 23. Januar, ein. (pm)

