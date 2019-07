13.07.2019

Sailer punktet bei Berufsorientierung

Das Dillinger Gymnasium erhält in Gersthofen das Berufswahl-Siegel

Wie finden Jugendliche einen Beruf, der ihre Erwartungen erfüllt? In der Stadthalle in Gersthofen hat die Initiative Berufswahl-Siegel am Donnerstag 14 Schulen und einen Mittelschulverbund mit zwei Schulen ausgezeichnet. Auch das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium erhielt das Berufswahl-Siegel. Die ausgezeichneten Schulen bieten laut Pressemitteilung der Initiative herausragende Projekte und Maßnahmen zur Studien- und Berufsorientierung an.

Sailer-Direktor Kurt Ritter berichtete beim Sommerkonzert am Donnerstagabend in der Schulaula stolz von der Auszeichnung. Das Berufswahl-Siegel stelle ein freiwilliges und schulartübergreifendes Analyseinstrument dar und ist ein Projekt von Schule-Wirtschaft Bayern. Da das Siegel im Bereich der Gymnasien nur selten vergeben wird, freue es alle Verantwortlichen am Sailer-Gymnasium umso mehr, dass eine regionale Jury überzeugt werden konnte und das Sailer die für die Auszeichnung erforderlichen Kriterien erfüllte. In der Laudatio in Gersthofen wurde besonders die Förderung durch die Schulleitung, das persönliche Engagement vieler Lehrkräfte sowie das strukturierte Konzept an dem Dillinger Gymnasium gewürdigt. Dazu gehören etwa die Begabtenförderung, die Mitgliedschaft im Verein MINT-EC und der Hochschultag. Als Siegel-Schule wird das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium zukünftig in ein regionales und bundesweites Netzwerk eingebunden, kontinuierlich begleitet und beraten. (pm)

