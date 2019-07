vor 57 Min.

Saitenklang auf der Seebühne

Musik und Gesang zur „Blauen Stunde“

Zu einer „Blauen Stunde“ bei sommerlichen Temperaturen laden drei Musikgruppen am kommenden Samstag, 27. Juli, 18 Uhr, auf der Seebühne an der Stadtmauer in Lauingen ein. Peter Lang mit der „Lauinger Gitarren- und Hackbrettmusik“ , der Chor des Frauenbundes Lauingen unter Leitung von Daniela Musselmann sowie – als besonderer Gast – Andrea Kratzer mit dem Hackbrettensemble der Musikschule Wertingen werden dort musizieren. Die zahlreichen Besucher können sich auf traditionelle wie internationale Musik- und Gesangsstücke freuen. Für Sitzgelegenheiten des Publikums ist nach Angaben der Veranstalter gesorgt. (HOW)

