vor 47 Min.

Same Deutz-Fahr: So sieht der neue Hochleistungs-Traktor aus

Der neue Traktor in Aktion: Die Motorhaube wurde für den Schlepper neu konstruiert und ist von der Kabine getrennt. Das soll zum Anwendungskomfort beitragen.

Same Deutz-Fahr in Lauingen stellt seine Zugmaschine vor. Welche Leistung in ihr steckt.

Same Deutz-Fahr hat ein neues Flaggschiff: Der Traktor 8280 TTV, hergestellt im Lauinger Werk, repräsentiert laut einer Pressemitteilung des Unternehmens die fortschrittlichste Technologie „Made in Germany“.

Konzipiert und entwickelt für die anspruchsvollen Anwendungen in der Landwirtschaft, konzentriert sich der Traktor auf die neuen Technologien im Dienst des Landwirts: dynamische Leistung, Konnektivität, Komfort und Zuverlässigkeit. Der Traktor bietet neue Optionen und Funktionen, die ihn von den anderen Traktoren dieser Klasse unterscheiden.

6,1-Liter, 6 Zylinder, 287 PS

Die Leistungsdaten: Der 8280 TTV ist mit dem doppelt aufgeladenen 6,1-Liter-Deutz 6-Zylinder-Motor der Stufe V mit einer maximalen Leistung von bis zu 287 PS ausgestattet und liefert 1226 Newtonmeter. Er ist auf große Leistung und hohe Effizienz ausgelegt: Das Doppel-Turbo und Common-Rail-System soll für eine unmittelbare und reaktionsschnelle Leistungs- und Drehmomentabgabe sorgen. Ein mehrstufiges Planetengetriebe wurde mit einer Kupplungseinheit und zwei hydrostatischen Einheiten kombiniert, um ein neues Verbundgetriebe zu schaffen, das in Bezug auf Leistungsflusssteuerung, Effizienz und Zugkraft unübertroffene Leistung bietet.

Der 8280 TTV bietet dynamische Leistungen und zeichnet sich durch schnelle Beschleunigung, eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern, progressive Verzögerung und schnelle Reaktion auf Laständerungen aus. Das maximal zulässige Gesamtgewicht von 16 Tonnen sowie weitere Funktionen sorgen laut Pressemitteilung für Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Der 8280 TTV wurde für Reifengrößen mit einem Durchmesser von bis zu 2,05 Metern entwickelt.

Kabine ist von Motorhaube getrennt

Der neue Traktor aus Lauingen soll laut Pressemitteilung durch die verschiedenen Management- und Kommunikationssysteme zur Optimierung und Verwaltung landwirtschaftlicher Aktivitäten beitragen, inklusive Ferndiagnose. Auch der Komfort ist SDF wichtig: 50000-Lumen-LED-Arbeitsscheinwerfer, die Ergonomie der Kabine und die Anordnung der Bedienelemente ermöglichen laut Pressemitteilung zusammen mit dem Infotainment-System lange Arbeitszeiten. Die Schnittstelle Mensch-Maschine ist durch den „iMonitor3“, der eine einfache Interaktion mit den Hauptfunktionen ermöglicht, noch einfacher. Um die Bedienung der Maschine noch entspannter zu gestalten, ist die Kabine von der neuen Motorhaube getrennt, um die Übertragung von Wärme, Vibrationen und Geräuschen zu verhindern.

Externer Anschluss für Druckluft

Auch in Bezug auf Zuverlässigkeit zeichnet sich der neue 8280 TTV von Deutz-Fahr durch lange Serviceintervalle und einfache Handhabung aus. So lassen sich die Ölstände über Schaugläser auf einen Blick kontrollieren. Entsprechende Serviceplattformen, ein externer Anschluss für Druckluft und ein Sicherungstest auf der Platine sollen ebenfalls zur Wartungsfreundlichkeit beitragen. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen