Same Deutz-Fahr investiert Millionen

SDF modernisiert seine Fabrik in der Türkei und kann nun mehr Traktoren bauen

Nach einer Umbauphase von 18 Monaten wurden die neuen Fertigungslinien im SDF-Werk in der türkischen Stadt Bandirma Anfang Mai feierlich in Betrieb genommen. In der sanierten und modernisierten Fabrik werden Traktoren bis 105 PS Motorleistung für den Weltmarkt gefertigt, heißt es in einer Mitteilung von Same Deutz-Fahr. Der italienische Landmaschinenhersteller, der auch ein großes Traktorenwerk in Lauingen betreibt, hat insgesamt 10 Millionen Euro in die Erneuerung der Fabrik und Optimierungen der Produktionsprozesse investiert. Dort wurde eine zusätzliche Produktionshalle mit einer Fläche von 10000 Quadratmetern errichtet. Das Werk verfügt nun über eine überdachte Gesamtfläche von 27360 Quadratmetern. Außerdem ermöglicht eine zusätzliche, moderne Lackieranlage eine Verdoppelung der Produktionskapazität. Eine neue Getriebe-Montagelinie mit Prüfstand erlaubt SDF eine lokale Fertigung von Getriebe-Kernkomponenten, das trägt laut Pressemitteilung zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei. Zudem gibt es nun ein neues Ersatzteillager, das die Teileverfügbarkeit erhöhen soll und kürzere Lieferzeiten in die jeweiligen Märkte ermöglicht. Des Weiteren entstand in Bandirma ein Schulungszentrum für Händler und Kunden.

Nach diesen Maßnahmen hat die modernisierte Fabrik nun eine Produktionskapazität von 15000 Traktoren pro Jahr. „Gegen Ende des Jahres 2018 wurde die wirtschaftliche Lage in der Türkei zunehmend schwierig“, wird SDF-Geschäftsführer Lodovico Bussolati in der Mitteilung zitiert. „Auch in den ersten Monaten von 2019 zeigte sich keine Verbesserung. Nichtsdestotrotz sind unsere Investitionen in der Türkei Teil einer langfristigen Strategie. Und die aktuelle Marktsituation stellt einen noch größeren Anreiz dar, unsere türkischen Projekte voranzutreiben und unsere Präsenz vor Ort zu stärken.“ (pm)

