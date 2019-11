vor 20 Min.

Same-Stiftung hilft in Same

Neue Gebäude in Tansania eingeweiht

Die Gebäude der Berufsschule der Diözese der Stadt Same in Tansania, die mithilfe der Same-Stiftung errichtet wurden, wurden kürzlich eingeweiht. In den drei Gebäuden – ein Klassenzimmer und angrenzende Wohnheime für Mädchen und Jungen – werden in Zukunft Ausbildungsinhalte rund um die Agrarwissenschaft und die Reparatur von Landmaschinen geschult. Die katholische Diözese der Stadt Same liegt im Nordosten von Tansania, in einem trockenen Gebiet in der Region um den Kilimandscharo, und engagiert sich für die Förderung und Berufsausbildung der Bevölkerung vor Ort in verschiedenen Arbeitsbereichen. Etwa 300 Schüler besuchen laut Pressemitteilung jedes Jahr die Schule der Diözese. Die Stiftung unterstütze nicht nur die Errichtung der Gebäude für die Schule, sondern spendete auch 40 „Buffalo Bikes“, die den Schülern für den Schulweg zur Verfügung gestellt werden. Die offizielle Einweihung der neuen Gebäude wurde von Francesco Carozza, Präsident der Same-Stiftung, von Rogath Kimaryo, Bischof der Diözese Same, und von Rosemary Senyamule, als Vertretung der Regierung von Tansania, begleitet. Zusätzlich wurde der Diözese ein Same Explorer Spezialtraktor mit Anbaugeräten gespendet. Die Same-Stiftung wurde von SDF gegründet. Das Unternehmen hat auch einen Sitz in Lauingen. (pm)

