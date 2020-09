vor 14 Min.

Sanierung: B16 gleich an zwei Stellen gesperrt

Autofahrer im Landkreis Dillingen müssen in den kommenden Tagen mit Sperrungen und Umleitungen auf der B16 rechnen.

Die Bundesstraße ist zwischen Höchstädt und Steinheim für ein paar Tage nicht befahrbar. Auch in Günzburg müssen Fahrer mit Umleitungen rechnen. Wie Sie trotzdem zum Ziel kommen.

Wegen Straßensanierungsarbeiten muss die Bundesstraße 16 zwischen dem Kreisverkehr Steinheim und dem Kreisverkehr Höchstädt, Höhe Lidl, von voraussichtlich Donnerstagnachmittag, 10. September, bis Sonntag, 13. September, gesperrt werden. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit. Aufgrund von Fahrbahnschäden wird ein neuer Kaltasphaltdeckenbelag im vorgenannten Streckenabschnitt aufgebracht.

B16 gesperrt: Umleitung von Höchstädt über Deisenhofen und Mörslingen

Hierzu werden ab Donnerstagnachmittag Fräsarbeiten stattfinden, ab Samstag wird die Deckschicht eingebaut. Die Baulänge beträgt rund 800 Meter. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf etwa 45.000 Euro. Während der Sanierungsarbeiten muss die Strecke zum Teil einseitig, zum Teil in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. In Fahrtrichtung Donauwörth wird die Strecke am Donnerstag und Freitag offenbleiben. Samstag und Sonntag wird über die Kreisstraße DLG 42 nach Steinheim, weiter über DLG 25 nach Deisenhofen und schließlich über DLG 15 nach Höchstädt umgeleitet.

Für die Fahrtrichtung Dillingen wird von Donnerstag bis Sonntag die Strecke voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab dem Kreisverkehr Höchstädt, Höhe Lidl, über die Kreisstraßen DLG 41 und 15 nach Deisenhofen, weiter über DLG 15 nach Mörslingen und schließlich über die Kreisstraße DLG 22 nach Donaualtheim. Die Umleitungen werden ausgeschildert, teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

B16: Auch in Günzburg wird gesperrt

Aufgrund von Brückeninstandsetzungsarbeiten muss die Bundesstraße 16 in Günzburg von der Anschlussstelle Augsburger Straße (Staatsstraße 2510) bis zum Kreisverkehrsplatz an der Siemensstraße (Staatsstraße 2020) von Freitag, 11. September, 20 Uhr bis Samstag, 12. September, 24 Uhr, gesperrt werden. Die Umleitung wird ausgeschildert und verläuft innerstädtisch über die Augsburger Straße, Dillinger Straße und Siemensstraße. (pm)

