Sanierung: Die Schretzheimer Kreuzung wird teilweise gesperrt

Die Schretzheimer Kreuzung in Dillingen ist in der zweiten Osterferien-Woche teils gesperrt. Ganz gesperrt wird zudem die Klemens-Mengele-Straße.

Wegen Sanierungsarbeiten wird die Schretzheimer Kreuzung teilweise gesperrt. Und auch andernorts in Dillingen werden Spurrinnen beseitigt.

In Dillingen stehen Straßensperrungen wegen der Sanierung von Spurrinnen an: So wird die Schretzheimer Kreuzung (Kreisstraße DLG 42) von Dienstag, 6. April, bis Freitag, 9. April, teilweise gesperrt.

Links- und Rechts-Abbiegen nicht möglich

Wie das Dillinger Landratsamt mitteilt, sind in diesen Tagen von Steinheim her kommend sowohl die Links- als auch die Rechtsabbiegespur gesperrt. Der Verkehr nach Dillingen wird am Sanierungsbereich vorbei geleitet. Für den Verkehr stadtauswärts Richtung Steinheim bestehen im Kreuzungsbereich keine Einschränkungen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Klemens-Mengele-Straße in Dillingen wird ganz gesperrt

Im selben Zeitraum werden in der Klemens-Mengele-Straße im Einmündungsbereich in die Donauwörther Straße ebenfalls Spurrinnen beseitigt. Deshalb wird die Klemens-Mengele-Straße in diesem Bereich komplett für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung führt über die Große Allee und den Georg-Schmid-Ring sowie umgekehrt und ist ausgeschildert. Eine witterungsbedingte Verschiebung der Maßnahme ist laut Landratsamt möglich. (pm)

