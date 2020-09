vor 2 Min.

Sanierung des Hallenbads: Gundelfingen will die große Lösung

Plus Das Gundelfinger Hallenbad muss saniert werden. Nur: Der Stadt fehlt das Geld. Jetzt gibt es neue Hoffnung – auch für die Turnhalle.

Von Andreas Schopf

Die Stadt Gundelfingen möchte ihr Hallenbad Anfang Oktober wieder öffnen. Die Frage ist derzeit nur, unter welchen (Corona-)Bedingungen. Hierzu seien noch viele Details zu klären, sagt Geschäftsleiter Heinz Gerhards. So viel zur kurzfristigen Zukunft des Bades. Die mittel- und langfristige ist noch deutlich ungewisser.

Hallenbad Gundelfingen benötigt Sanierung in kommenden fünf Jahren

Die Bausubstanz ist in einem schlechten Zustand. Das größte Problem: Das Becken ist undicht. Die darunterliegenden Bauteile werden durchfeuchtet, außerdem ist die Chloridbelastung im Beton über dem zulässigen Wert. Laut eines Gutachters ist die Standfestigkeit des Betons gefährdet. Außerdem werde die Sanierung aufgrund der fortschreitenden Chloridbelastung schwieriger und unwirtschaftlicher bis unmöglich, heißt es. Der Gutachter betont deshalb: Eine Instandsetzung muss innerhalb der nächsten fünf Jahre erfolgen.

Um irreparable Schäden auszuschließen, hat die Stadt 925000 Euro für die kommenden fünf Jahre bereitgestellt. Damit soll zumindest das Schwimmbecken fit gemacht werden. Eine vollumfängliche Sanierung des gesamten Bades, also einschließlich der Umkleiden und der Fassade, ist bislang nicht vorgesehen – dafür ist die Haushaltssituation zu angespannt, und neuerdings aufgrund der Corona-Pandemie zu ungewiss.

Zwei Förderprogramme kommen infrage

Trotzdem will die Stadt das Bad fit für die Zukunft machen. Bürgermeisterin Miriam Gruß hat dazu zwei Förderprogramme im Auge, die in diesem Sommer neu aufgelegt wurden. Zum einen handelt es sich um das Zuwendungsprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes. Dieses Programm würde eine Förderquote von 45 Prozent bieten. Daneben hat der Bund beschlossen, für den bestehenden Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten Mittel zur Verfügung zu stellen – in Bayern wären dies für das laufende Jahr 25,6 Millionen Euro. Laut Stadt würde dieses Programm sogar 90 Prozent fördern.

Gruß bezeichnet die beiden Förderprogramme als „einmalige Chance“. „Uns allen liegt das Bad sehr am Herzen“, sagt sie. Im Vorfeld der Diskussionen im Stadtrat gibt sie den Gremiumsmitgliedern ihren Wunsch mit auf den Weg: „Wir sollten uns für beide Programme bewerben.“ Man könne nichts verlieren, und wenn man leer ausgeht, könne man immer noch weiterschauen, so Gruß. Man müsse sich lediglich für eine Sanierungsvariante entscheiden: Nur das Schwimmbecken für etwa 1,1 Millionen Euro, das komplette Bad einschließlich Becken und Umkleiden sowie die gesamte Fassade des Sportgebäudes für etwa 3,5 Millionen oder dies alles einschließlich der Turnhalle samt Umkleiden für circa 6,1 Millionen Euro – alle Summen sind nur grobe Schätzungen, heißt es von der Stadt.

Stadtrat will die große Lösung

„Bei beiden Anträgen sollten wir die große Lösung für sechs Millionen anstreben“, sagt Jürgen Hartshauser (SPD). Ein generalsaniertes Schwimmbad sowie eine runderneuerte Turnhalle zu einem Preis, der angesichts der möglichen Förderquoten annehmbar wäre: „Wir wären dumm, wenn wir das nicht machen“, so Hartshauser. Auch Karl Seifried (FW) spricht sich für die große Lösung aus. Die Chancen auf die Fördergelder seien zwar nicht allzu groß. „Aber wir sollten es versuchen.“ Und sollte es jetzt nicht klappen, könne man es im kommenden Jahr mit einem anderen Förderprogramm probieren, so Seifried. Werner Lohner (CSU) erinnert an die angespannte Haushaltslage und fragt sich, ob die Stadt den nicht geförderten Restbetrag überhaupt aufbringen könnte. „Wie bringen wir das unter?“, fragt er. Gruß verweist auf die 925000 Euro, die man bereits im Finanzplan eingestellt hat. „Außerdem habe ich über den Sommer Signale bekommen, dass wir Ausgleichszahlungen für die ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen erhalten könnten“, berichtet die Bürgermeisterin.

Dass man sich grundsätzlich um die Förderprogramme bemühen sollte, steht für Joachim Matheis (FDP) fest. „Wenn wir uns nicht bewerben, ist die Schließung des Bades eigentlich schon beschlossen“, sagt er. „Wir haben das Geld nicht, also weiß ich nicht, warum wir uns nicht bewerben sollten.“ Auf Nachfrage von Roswitha Stöpfel (Grüne) erklärt Bürgermeisterin Gruß, dass man jederzeit den Umfang der Sanierung ändern könnte, auch wenn man sich jetzt mit einer bestimmten Variante bewirbt. „Wir haben alles in der Hand“, betont Gruß. Sie weist außerdem darauf hin, dass es die Chancen der einzelnen Bewerbungen nicht mindert, nur weil man sich auf zwei Programme gleichzeitig bewirbt.

"Ein ganz starkes Signal"

Die Bürgermeisterin lässt darüber abstimmen, dass sich die Stadt um beide Fördermöglichkeiten bemüht – jeweils mit der großen Sanierungsvariante. Der Stadtrat spricht sich einstimmig dafür aus. „Das ist ein ganz starkes Signal und freut mich sehr“, sagt Gruß.

