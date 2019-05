vor 58 Min.

Sattelzug bleibt an Bahnunterführung hängen

In Gundelfingen ist ein Sattelzug an einer Bahnunterführung hängengeblieben.

Der Fahrer eines Sattelzugs unterschätzt die Größe seines Gespanns und bleibt an einer Bahnunterführung in Gundelfingen hängen. Der Lkw muss abgeschleppt werden.

Weil der Fahrer eines Sattelzugs die Abmessung seines Gespanns unterschätzt hat, blieb dieser am Montag gegen 15.50 Uhr an der Bahnunterführung in der Xaver-Schwarz-Straße in Gundelfingen hängen. Hierbei wurde der Auflieger laut Polizei erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Gundelfingen: Sattelzug bleibt hängen und muss abgeschleppt werden

Auch an der Unterführung entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer konnte schließlich sein Gespann ohne fremde Hilfe wieder aus der Unterführung rangieren, danach musste dieses laut Polizei jedoch abgeschleppt werden. (pol)

