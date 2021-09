Schabringen

vor 31 Min.

Die Boccia-Bahn in Schabringen ist fast fertig

So sieht die neue Bocciabahn in Schabringen aus. Es ist eine Naturbahn. Gebaut haben sie die Mitglieder des FSV Schabringen-Zöschlingsweiler.

Plus Der FSV Schabringen-Zöschlingsweiler baut eine eigene Boccia-Bahn. Warum es mit einem Zuschuss erst schlecht aussah.

Es dauert nicht mehr lange, dann kann in Schabringen Boccia gespielt werden. Über die vergangenen Wochen hinweg haben viele Mitglieder des FSV Schabringen-Zöschlingsweiler eine entsprechende Bahn auf ihrem Vereinsgelände gebaut – und das wohlgemerkt in Eigenregie. Mehr als 400 Stunden, schätzt der Vorsitzende Leo Winter, haben die Helferinnen und Helfer gemeinsam investiert. Die Bahn ist eigentlich schon fertig, gespielt werden kann aber wahrscheinlich erst in ein paar Tagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .