00:31 Uhr

Schadstoffmobil ist wieder unterwegs

Diese Abfälle werden im Landkreis Dillingen demnächst angenommen. Der AWV gibt Tipps für einen giftfreien Haushalt

Im September ist das Schadstoffmobil des AWV Nordschwaben unterwegs.

Kostenlos am Schadstoffmobil angenommen werden z.B. Abbeizmittel, Abflussreiniger, Autowasch- und -pflegemittel, Backofenreiniger, Fleckentferner, Trockenbatterien und Akkus, Holzschutzmittel, Imprägniersprays, Insektenbekämpfungsmittel, Lacke, Lösungsmittel, Unkrautvernichtungsmittel, Quecksilberthermometer, Waschbenzin und Zweikomponentenkleber.

Giftige Farben, Lacke und Flüssigkeiten sollten in den Originalbehältnissen sein und dürfen nicht zusammengeschüttet werden. Außerdem darf der Problemmüll auf keinen Fall vor dem Eintreffen des Schadstoffmobils abgestellt werden, sondern muss persönlich übergeben werden. Um eine zügige und schnelle Annahme zu gewährleisten, ist es hilfreich, wenn die verschiedenen Behältnisse in eine Kiste gestellt werden und so abgegeben werden.

Asbesthaltige Abfälle gehören auf die Deponie Binsberg. Wand- und Abtönfarben sind über die Restmülltonne oder als Sperrmüll zu entsorgen. Außerdem gehören in die Restmülltonne: Ausgehärtete Farb- und Lackreste, Glühbirnen, Halogenlampen, Kosmetika und Körperpflegemittel. Leere Behältnisse aus Metall und leere Spraydosen geben Sie bitte in den Dosencontainer.

Um den eigenen Haushalt möglichst giftlos zu halten, gibt es einige Tipps. Der übertriebene Einsatz von Desinfektionsmitteln ist nicht notwendig und sogar schädlich für das Wohlbefinden. Bei Kalkrückständen in Duschköpfen und Wasserkochern wirkt Essigessenz oder Zitronensäure befreiend und macht ätzende Chemie überflüssig. Gegen verstopfte Abflussrohre hilft eine Saugglocke aus Gummi. Am besten ist es Vorsorge zu treffen: Ein Sieb aus Metall oder Kunststoff hält den Abfluss frei.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung gelten auch hier folgende Sicherheitsbestimmungen: Ein Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Meter ist einzuhalten. Der AWV bittet die Bürger außerdem, Mund- und Nasenschutz zu tragen, und auch bei langen Wartezeiten in ihren Fahrzeugen zu bleiben.

In Bächingen am Recyclinghof, in Binswangen vor der Raiffeisenbank, am Recyclinghof Gundelfingen/Lauingen und in Medlingen beim Feuerwehrhaus macht das Schadstoffmobil am Samstag, 5. September, Station.

In Blindheim am Parkplatz bei der Gemeindehalle, in Dillingen am Festplatz Donaupark, in Höchstädt beim alten Feuerwehrhaus und in Laugna am Lagerhaus ist das Schadstoffmobil am Freitag, 11. September.

Schließlich werden am Samstag, 12. September, Problemabfälle in Asbach-Bäumenheim (am Volksfestplatz), in Buchdorf und Buttenwiesen jeweils am Recyclinghof angenommen. Alle Termine sind im Internet sowie für jede Gemeinde im gedruckten Abfuhrplaner, der an alle Haushalte verteilt wurde, aufgeführt. (pm)

Themen folgen