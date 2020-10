vor 17 Min.

Schäferhund Melli holt in Wertingen eine Traumnote

Menschen und Tiere aus dem ganzen Landkreis Dillingen stellen sich der Prüfung. Welcher Vierbeiner mit seinem Frauchen noch überzeugt.

Der Schäferhundeverein Wertingen konnte seine Herbstprüfung durch eingehaltene Corona-Vorschriften mit Maskenpflicht und Mindestabstand abhalten. Elf Hundeführer stellten sich dieser etwas anderen Prüfung.

Keine Zuschauer auf dem Platz in Wertingen

Die Beurteilung führte Jürgen Armbruster aus Frickenhausen durch. Leider waren keine Zuschauer erlaubt, so konnten die super Leistungen nur von den Teilnehmern begutachtet werden. Ein Traumergebnis von 283 Punkten erreichte in der IGP1 Silvia Streifeneder, OG Wertingen, mit ihrer „Melli von der Fuchsbergkuppe“ und sicherte sich somit den Tagessieg. Dicht gefolgt von Walter Wiedenmann, OG Wertingen, mit seinem „Kimo von der Fuchsbergkuppe“ mit 282 Punkten in der IGP3. Peter Schütz, OG Wertingen, konnte 278 Punkte in der IGP3 für sich verbuchen. Uwe Götz, OG Großaitingen, erreichte mit seinem „Aebesacero von Teiwaz“ 248 Punkte in der IGP3.

Hund Fredi hatte Pech in der Prüfung

Super Ergebnisse wurden bei den Fährtenhunden ebenfalls gezeigt. Den Tagessieg holte sich hier Hannelore Obermaier-Gerster mit ihrer „Elly von der Glana“ aus der OG Friedberg mit dem Traumergebnis von 100 Punkten in der IFH1. Bei den Fährtenhunden der Stufe IFH2 erreichte Volker Sinzel, OG Herbrechtingen, mit seinem „Herr Orbit von den Wölfen“ 86 Punkte. Ebenfalls erreichte Bernhard Frühsammer/OG Herbrechtingen mit seiner „Evita von der Brunnenklinge“ 86 Punkte in IFH2.

Pech hatte Vereinsmitglied Silvia Streifeneder mit ihrem „Fredi von der Fuchsbergkuppe“: Er suchte sich in die Verleitung und wurde dadurch disqualifiziert. Bei der Ausdauerprüfung, 20 Kilometer am Fahrrad, waren auch erfolgreich und haben bestanden: Gerhard Urmann/OG Wertingen mit seiner „Yule von der Liebeswarte“, Max Gulde/OG Dillingen mit seiner „Nirvana vom Suentelstein“ sowie Hans Wittmann/OG Dillingen mit seiner „Unna von der Egauperle“.

Großes Lob von den Prüfern

Der Vorsitzende Walter Wiedenmann bedankte sich Leistungsrichter Jürgen Armbruster für sein fachkundiges Richten, bei den Fährtenlegern Martin Holand, Josef Wengenmaier, Gerhard Urmann und Harald Weber für ihren Einsatz sowie bei Schutzdiensthelfer Martin Holand. Für die schriftlichen Arbeiten bekamen Carina Gulden und Johanna König als Prüfungsleiterin großes Lob. Ebenso Bianca Weichenmaier mit ihrem Team für die Küche, steht es in der Pressemitteilung des Vereins. (pm)

