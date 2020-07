vor 52 Min.

Schätzl-Künstlerhaus gibt ein Lebenszeichen

Rund 300 Besucher kommen zur Jazz-Matinee mit dem Andy-Weiss-Trio in die Dillinger Konviktstraße

Von Berthold Veh

So stellen sich viele den Sommer vor: Sonne, weiß-blauer Himmel, lockere Gespräche und dazu inspirierende Musik. Das alles gab es am Sonntag bei der Jazzmatinee des Kulturrings in Dillingen. Der Anlass war speziell, denn die Lothar-Schätzl-Stiftung öffnete das Anwesen des großen Malers und Kunsterziehers für die Öffentlichkeit. Und die Resonanz war überwältigend. Etwa 300 Gäste bevölkerten den historischen Garten. Am Eingang in der Konviktstraße bildeten sich Besucherschlangen, die vor dem Jazz-Genuss auf Zetteln ihre Adressen hinterließen.

Das Ambiente und die Musik des Andy-Weiss-Trios sorgten für ein beeindruckendes Kulturerlebnis. Gitarrist Andy Weiss, Wolfgang Düthorn (Kontrabass) und Peter Stenzel (Klarinette, Gitarre) spielten virtuos auf, der Funke des Jazz sprang bei Stücken wie „Minor Swing“ und „All of me“ aufs Publikum über. Stadtrat Wolfgang Düthorn wertete das Ereignis in Zeiten der Corona-Pandemie als „ein Stück Rückkehr zur Normalität“, denn der Lockdown habe der Kulturszene arg zugesetzt. Viele Gäste warfen einen Blick durch das Fenster in die Bibliothek des Künstlers Lothar Schätzl (1914 bis 2006) und bedauerten, dass sie das Haus noch nicht besichtigen konnten. Dies bereiten die Naturerbe-Bayern-Stiftung und die von ihrer treuhänderisch verwaltete Lothar-Schätzl-Stiftung derzeit vor. Dagmar Dietrich, die Vorsitzende der Schätzl-Stiftung, bat um Verständnis, dass es noch nicht möglich sei, Besucherscharen durch das Haus zu führen. Führungen soll es ab dem Frühjahr geben.

Dietrich, die Lebensgefährtin des Stifters und Schätzl-Sohns Lothar, war ebenso wie Kulturring-Geschäftsführer Alfred Saur und die Gäste überwältigt. „Das ist traumhaft“, sagte Dietrich. Sie habe niemals damit gerechnet, dass so viele Menschen zur Matinee kommen.

