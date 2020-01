09.01.2020

Scheune brennt in Deisenhofen aus

In der Mörslinger Straße in Deisenhofen hat eine landwirtschaftliche Scheune gebrannt. Der Schaden liegt zwischen 50.000 und 100.000 Euro, so die vorläufigen Schätzungen.

Im Landkreis Dillingen hat es schon wieder gebrannt. Am Mittwochabend brannte eine Scheune in Deisenhofen aus.

Im Landkreis Dillingen hat es im neuen Jahr bereits zum zweiten Mal gebrannt. In der Neujahrsnacht brannte in Lauingen eine Lagerhalle der Firma Zill nieder. Jetzt stand am Mittwochabend in Deisenhofen eine landwirtschaftliche Scheune in Vollbrand.

Etwa 80 Rettungskräfte im Einsatz

Rund 80 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW rückten gegen 22 Uhr in der Mörslinger Straße im Höchstädter Stadtteil an. Das Feuer zerstörte die Scheune komplett. Menschen oder Tiere wurden zum Glück nicht verletzt. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angebaute Wohnhaus und umliegende Gebäude verhindern.

Mehr als 50.000 Euro Sachschaden

Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf etwa 50.000 bis 100.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Deisenhofen, Höchstädt, Mörslingen, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung, die Kreisfeuerwehrinspektion, der Rettungsdienst des BRK und des ASB und der Fachberater des THW, Ortsverband Dillingen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen übernommen. (bv, obes)

