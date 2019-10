vor 7 Min.

Schillers Geist überstrahlt moderne Inszenierung

Die Württembergische Landesbühne Esslingen spielt im Dillinger Stadtsaal „Kabale und Liebe“. Der Klassiker wird nur partiell aktualisiert – und das Publikum dankt der Regisseurin dafür mit Beifall

Von Erich Pawlu

Das Publikum, soweit es zwischen vielen leeren Sitzreihen vorhanden war, verabschiedete die Schauspieler mit langem Beifall. Es dankte der gastierenden Württembergischen Landesbühne dafür, dass die Esslinger „Kabale-und-Liebe“-Aufführung Schillers Geist nicht totgetreten hatte.

Denn in unserer Zeit der wildgewordenen Regisseure ist die Gefahr sehr groß, dass Klassiker-Dramen als bloßes Material für die Entzündung von verblüffenden Fantasien verwendet werden. Regisseurin Christine Gnann ließ glücklicherweise Schillers Geist durch ihre Inszenierung wehen und beschränkte sich auf partielle Aktualisierungen. Wer das Bürgerliche Trauerspiel kannte, hatte immer wieder Gelegenheit zum Staunen: Da wurde in Abständen Abfall entsorgt, im adeligen Milieu wurde ein Saugroboter eingesetzt, der bürgerliche Haushalt musste sich mit einem Handstaubsauger zufriedengeben. Und alle Figuren trugen die legere Kleidung im Geschmack unserer Zeit. Da war es merkwürdig, wenn die Gestalten in modischen Kunstfasertextilien die Sprache des 18. Jahrhunderts anwandten: „Des Herrn Majors Walter hohe Gnaden machen uns wohl je und je das Bläsier …“

Aber die auf zwei Spielstunden verkürzte Fassung verdeckte dennoch nicht Schillers dramaturgische Kunst. Seine „Schürzung des Knotens“ blieb erkennbar und führte – zusammen mit dem intensiven Spiel des engagierten Ensembles – zu einem insgesamt eindrucksvollen Kulturring-Abend. Er ließ erkennen, dass Schillers Auseinandersetzung mit der Korruption, mit der Brutalität von Karrieristen und mit der Zerstörbarkeit der Liebe auch ohne modischen Firlefanz hohe Aktualität repräsentiert.

Nathalie Imboden verkörperte in der Rolle der Luise Millerin eine attraktive Mischung von Naivität und Natürlichkeit. Sie hatte allerdings eine schwere zusätzliche Aufgabe zu bewältigen: Immer wieder musste sie, beschallt von Rockmusik, ihren Körper in rhythmische Bewegtheit versetzen. Sie tat das mit jener Leidenschaft, die Schiller eigentlich ihrer Liebesgeschichte zugedacht hatte. Felix Jeiter spielte den Ferdinand in dunklem Gewand und in dunkler Rage, die ihn bis zur Rauferei antrieb. Elif Veyisoglu wurde als Lady Milford mit ihrer schauspielerischen Souveränität zu einem Mittelpunkt des Spielablaufs. Dass sie und Luise nach der Vernichtung ihrer Existenz mit Merkmalen der Prostitution ausgestattet wurden, gehörte zu den beabsichtigten Aktualisierungen.

Martin Theuer signalisierte als Erscheinungsbild eher den Typ des gemütlichen Menschen, aber er sorgte mit seiner egoistischen Härte für viel Ungemütlichkeit. Marcus Michalsky gab dem Sekretär Wurm nur einen Teil der vom Autor vorgesehenen Hinterlist. Und weit entfernt von Schillers Typisierung war Ralph Hönicke als Hofmarschall von Kalb. Er gab nicht die vorgesehene Kombination von Blödheit und höfischer Verfügbarkeit, sondern begnügte sich mit agiler Oberflächlichkeit.

Einen Glanzpunkt setzte Lothar Bobbe in der winzigen Rolle des Kammerdieners. Als er Lady Milfords Brillanten in eine Beziehung zum Verkauf von siebentausend Landeskindern nach Amerika setzte und hinzufügte „Die zahlen alles“, kam Schillers Originalton eindrucksvoll zur Geltung.

Aber man konnte sich als Zuschauer auch anderweitig unterhalten: Das Bühnenbild verband mit einer Treppe links und einer Rutsche rechts zwei Stockwerke. Damit war ein symbolhafter Spielort für Aufstieg und Fall der Personen geschaffen. Und der Handlungsablauf gab viel Anlass für Gekletter und Gerutsche.

