vor 7 Min.

Schläge mit Hand und Maßkrug

Zwei Männer prügeln sich auf dem Wertinger Volksfest

Bei einem Streit haben sich in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr zwei Männer auf dem Wertinger Volksfest gegenseitig geschlagen.

Die Polizei spricht in ihrer Mitteilung von einer wechselseitigen Körperverletzung. Ein 33-Jähriger schlug laut Polizeibericht im Festzelt im Bereich der Bar einem 43-Jährigen mit der rechten Hand ins Gesicht. Daraufhin schlug der Mann reflexartig mit einem Bierkrug zurück und traf den 33-Jährigen am Kopf, wodurch sich dieser eine größere Platzwunde zuzog. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde der 33-Jährige kurzzeitig bewusstlos und kippte um. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Zentralklinkum Augsburg eingeliefert. Der 43-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Durchführung eines Alkoholtests beim 33-Jährigen war nicht mehr möglich. (pol)

