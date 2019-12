vor 51 Min.

Schlägerei vor Gaststätte: Drei Männer attackieren 20-Jährigen

Vor einer Gaststätte in Lauingen ist es zu einer Schlägerei gekommen.

Vor einer Gaststätte in Lauingen geraten zwei Gruppen aneinander. Drei Männer gehen dabei auf einen 20-Jährigen los. Eine Fahndung verläuft erfolglos.

Vor einer Gaststätte am Oberanger in Lauingen ist es am Samstagmorgen um 4 Uhr zu einer größeren Schlägerei zwischen zwei Personengruppen gekommen. Ein Anwohner hatte das Ganze beobachtet und dies der Polizei mitgeteilt. Bei Eintreffen der Streifen konnten diese laut Polizei neben dem 20-jährigen Geschädigten zahlreiche Zeugen antreffen. Die drei männlichen Täter hatten sich bereits entfernt.

Wie die Zeugen und der 20-Jährige angaben, wurde dieser von drei Tätern angegriffen. Unter anderem erhielt er mehrere Schläge und Tritte gegen den Kopf und Körper. Er erlitt unter anderem einen Cut an der Stirn und kam zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Dillingen. Der 20-jährige Geschädigte und auch die Zeugen standen laut Polizeiangaben alle erheblich unter Alkoholeinfluss. Alkoholtests bei ihnen erbrachten Werte zwischen 0,6 und über zwei Promille. Eine örtliche Fahndung nach den drei Tätern verlief negativ. (pol)

