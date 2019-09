00:33 Uhr

Schlägerei vor Lauinger Kneipe

Ein Mann tritt sein Opfer gegen den Kopf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 4 Uhr ist ein Streit zwischen zwei Personengruppen vor einer Kneipe in Lauingen eskaliert. Wie sich herausstellte, kam es zunächst zu einem Gerangel zwischen drei Männern und einem 20-Jährigen. Während mehrere Unbeteiligte den Streit schlichten wollten, fiel der 20-Jährige zu Boden. Einer der drei Männer trat dem 20-Jährigen mit seinem Fuß gegen den Kopf, heißt es im Polizeibericht. Dieser musste anschließend zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Dillingen verbracht werden. Seitens der Polizei wurde gegen die drei Männer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (pol)

