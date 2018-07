vor 49 Min.

Schlägereien beim Donauside

Das Donauside Festival soll ein Ort der Liebe und des friedlichen Feierns sein - nicht alle Besucher hielten sich Samstagnacht daran.

Beim Donauside-Festival genossen die Besucher nicht nur die Musik,sondern es kam auch zu Handgreiflichkeiten. Weil am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr zwei Frauen im Alter von 27 und 23 Jahren beim Besuch des in der Schloßstraße in Dillingen veranstalteten Festivals von einem 23-Jährigen geschlagen wurden, musste die Polizei anrücken. Beim Eintreffen einer Polizeistreife hatte der 23-Jährige zwar bereits Reißaus genommen, konnte nach Angaben der Polizei aber im Rahmen der örtlichen Fahndung im Stadtgebiet Dillingen ergriffen werden. Weil er sich äußerst aggressiv verhielt, wurde er ihn Arrest genommen. Die beiden Frauen zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten an Ort und Stelle von Rettungssanitätern behandelt werden. Gegen den 23-Jährigen wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Kurz zuvor wurde laut Polizei ein 18-jähriger Festivalbesucher von einem bisher Unbekannten attackiert. Dieser hatte dem 18-Jährigen einen Faustschlag auf den Kopf verpasst. Der 18-Jährige prallte infolge dessen mit seinem Kopf gegen eine Wand und verletzte sich leicht. Er wurde vom anwesenden Rettungsdienst behandelt. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

