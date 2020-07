09:16 Uhr

Schlange verirrt sich in Kantine einer Gundelfinger Firma

Aufregung in einer Gundelfinger Firma: Eine Schlange hatte sich in die Kantine verirrt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Polizei ist am Mittwoch gegen 11 Uhr zu einem Unternehmen in die Peterswörther Straße nach Gundelfingen gerufen worden. Bereits in der Nacht war dort in der Kantine der Firma eine Schlange gesichtet worden.

Feuerwehr montiert Wandelemente einer Kabine ab

Zusammen mit einem Schlangenexperten montierten Einsatzkräfte der Gundelfinger Feuerwehr Wandelemente der Kantine ab und konnten eine etwa 80 Zentimeter lange Ringelnatter ausfindig machen.

In seinen natürlichen Lebensraum ausgesetzt

Nachdem das harmlose Tier eingefangen war, konnte es in seinen natürlichen Lebensraum zurück ausgesetzt werden.

Erst vor Kurzem hatte eine Kornnatter in Lauingen für Aufregung gesorgt

Erst am 30. Juni hatte eine Anwohnerin in Lauingen wegen eines exotischen Fundes die Polizei gerufen. Die Frau hatte eine Schlange vor einem Mehrfamilienhaus in der Waihengeyerstraße in Lauingen gesichtet. Die herbeigerufenen Polizeibeamten fingen die amerikanische weiße Kornnatter mit einem Eimer ein. Das etwa einen Meter lange Exemplar wurde einem Reptilienexperten übergeben. Über die Herkunft des ungiftigen Kriechtieres bestehen derzeit keine Erkenntnisse. (pol)

