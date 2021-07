Die Fassade des Heidenheimer Schlosshotels wird saniert

Plus Wer aus dem Kreis Dillingen nach Heidenheim kommt, sieht das Schlosshotel auf der Anhöhe. Die Stadtwerke sanieren in diesen Tagen die Fassade.

Die Stadtwerke Heidenheim AG lässt derzeit die Fassade des Schlosshotels Hellenstein sanieren. Begonnen wurde mit der Seite des Haupteingangs.