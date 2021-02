vor 26 Min.

Schnee und Glätte: Viele Unfälle im Landkreis Dillingen

Polizei Dillingen hatte mehrere Einsätze. Manche davon haben auch nichts mit den Wetterverhältnissen zu tun. Gekracht hat es trotzdem.

Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse sind am Mittwoch mehrere Unfälle im Landkreis Dillingen passiert. Bereits um 7 Uhr kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Staatsstraße 2032 zwischen Wittislingen und Bachhagel aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Richtungstafel. Dabei wurde das Verkehrszeichen überfahren, der Sachschaden beträgt 150 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Tel. 09071/560 um Zeugenhinweise.

Lichthupe und Hupen übersehen

Gegen 14.05 Uhr wollte ein Autofahrer auf der Staatsstraße 2382 zwischen Hohenreichen und Meitingen einen vor ihm fahrenden Lkw überholen, als dieser plötzlich über die Mittellinie kam und seitlich mit dem überholenden Pkw zusammenstieß. Trotz des Zusammenstoßes fuhr der Lkw weiter in Richtung Meitingen, obwohl der Geschädigte per Lichthupe und Hupen auf sich aufmerksam machte. Durch den Fahrer konnte noch das Kennzeichen des Lkws abgelesen werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Am Auto entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Eisplatten fallen auf Windschutzscheibe

Beim Ausparken aus einem Parkplatz an der Herzogin-Anna-Straße übersah gegen 9.15 Uhr ein 47-jähriger Auto-Fahrer einen aus der Bachgasse kommenden Opel und prallte mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Weil ein Lastwagen-Fahrer nicht die Eisplatten vom Dach seines Fahrzeugs entfernt hatte, bevor er die Fahrt antrat, fielen diese gegen 13.15 Uhr einem nachfolgenden Auto auf die Windschutzscheibe. Der Sachschaden wird mit 1500 Euro angegeben, der Pkw musste abgeschleppt werden.

Ins Rutschen geraten

Gegen 19 Uhr musste ein Autofahrer an der Rotlicht zeigenden Ampel an der Donauwörther Straße in Dillingen abbremsen. Auf Grund von Schneeglätte geriet er dabei ins Rutschen und prallte auf einen vor ihm haltenden Pkw. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von 7500 Euro. (pol)

