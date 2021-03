17:00 Uhr

Schneit’s jetzt bis zur Kalten Sophie im Landkreis Dillingen?

Plus Der Hobby-Wetterbeobachter Benjamin Grimm erklärt, wann es wieder warm wird, warum nicht jede Wetterprognose seriös ist, und was er vom Mythos der „Eisheiligen“ hält.

Von Benjamin Reif

Die Frühlinsgboten blühen bereits in den Gärten – doch in diesen Tagen sind sie morgens mit Schnee zugedeckt. Der Winter feiert gerade ein kleines Comeback im Landkreis Dillingen. Bleibt das noch lange so?

Eher nicht, glaubt Benjamin Grimm. Der Ellerbacher betreut in Bachhagel eine Wetterstation. Doch auch privat interessiert ihn die Meteorologie sehr, seit rund zehn Jahren beobachtet und protokolliert er das Wetter im Landkreis Dillingen. Die Frage, ob das derzeitige Wetter ungewöhnlich sei, beantwortet er mit einem klaren „Nein. Über das Wetter spricht eigentlich jeder“, sagt er. „Aber in manchen Medien wird es gerne einmal ziemlich dramatisiert.“ Das sei in seinen Augen insofern problematisch, da der Sinn für wirklich außergewöhnliche Wetterereignisse verloren gehen könne.

Landkreis Dillingen unter Einfluss der "Nordwindlage"

Wer jetzt von einer „Kältepeitsche“ spreche, ist laut Grimm jedenfalls auf dem Holzweg. Derzeit befinde sich der Landkreis wie der Großteil Deutschlands auch unter dem Einfluss einer „Nordwindlage“. Das heißt, dass kalte, feuchte Luft von der Ostsee her zu uns geblasen wird. Das bedeutet vielerorts wieder knackig-kalte Nächte, am Wochenende geht es vielerorts im Landkreis wohl bis auf minus sieben Grad herunter. Von einem „Märzwinter“ will Grimm allerdings nicht sprechen. Gerade auch, da die Tendenz für kommende Woche eine ganz andere ist: Da werden die Temperaturen seiner Einschätzung nach kräftig nach oben gehen.

Genau könne man das allerdings noch nicht vorhersagen. So mancher habe falsche Vorstellungen von Wettervorhersagen, sagt Grimm. Er selber hält nichts davon, wenn manche Webseiten Wetterausblicke für 14 Tagen im Voraus gewähren wollen. „Für eine so lange Zeit in der Zukunft kann man höchstens sehr grobe Trends vorhersagen“ sagt Grimm. Denn mit jedem Tag länger in der Zukunft werden die Prognosen aufgrund der enormen Zahl an Faktoren ungleich schwieriger. „Relativ verlässlich kann man das Wetter nur etwa fünf Tage in die Zukunft vorhersagen“, sagt der Wetterbeobachter.

Benjamin Grimm

Fultenbacher Hobby-Wetterbeobachter: Schneefall und Kälte Ende April wären merkwürdig

Bis etwa Mitte April könnten sich Kälte-und Wärmephasen noch abwechseln, sagt Grimm. Erst ab dem späteren April wäre ein weiterer Schneefall oder größerer Kälteeinbruch dann merkwürdig. Das liege unter anderem daran, dass es zu diesem Zeitpunkt schon sehr viele Sonnenstunden am Tag gebe und die Nächte zu kurz werden, als dass sich eine wirklich strenge Kälte etablieren könnte.

Deshalb hat Benjamin Grimm eine klare Meinung zu einer alten Volksweisheit rund um die „Eisheiligen“ – fünf aufeinanderfolgenden Gedenktagen vom 11. bis zum 15. Mai. Einer alten Bauernregel zufolge könne man sich erst auf ein frostfreies Wetter verlassen, wenn diese vorübergegangen sind. „Diese Regel kommt noch aus dem Mittelalter. Sie hat eigentlich keine Relevanz“, sagt Grimm.

Lesen Sie auch:

Themen folgen